Millor qualitat de l'aigua i més biodiversitat als rius Mèder i Gurri: així avança el projecte «Riberes de Vic»

Restablir la connectivitat fluvial dels rius Mèder i Gurri a l'altura del nucli urbà de la capital d'Osona i recuperar-ne la vegetació de ribera són els principals objectius del projecte Riberes de Vic, en el qual està treballant l'Ajuntament de la ciutat amb el suport del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
Entre juny i desembre del 2025 s'han desplegat diverses actuacions, les quals han de suposar una millora de la qualitat de l'aigua dels rius i un increment de la biodiversitat del seu entorn.
S'han enderrocat part dels murets que resseguien el curs del Mèder amb la finalitat de recuperar la connectivitat lateral del riu perquè els marges siguin naturals. En aquesta línia, la presència de vegetació i els microorganismes que hi viuen associats permeten una potenciació dels processos d'autodepuració de l'aigua.
"La retirada del mur també permet que l'aigua pugui arribar a les ribes del riu, tot afavorint un desenvolupament més gran de plantes i arbusts", explica Marc Ordeix, coordinador del CERM.
També s'estan enderrocant petits obstacles com rescloses i guals en desús per tal de recuperar la connectivitat longitudinal del riu. Aquests elements comporten una retenció de sediments, estancament d'aigua i pèrdua d'hàbitats fluvials contribuint a la davallada de la qualitat d'aquesta i de la biodiversitat associada.
"La presència d'obstacles també impedeix que els peixos puguin desplaçar-se lliurement pel riu, fet d'especial importància perquè es puguin reproduir", apunta Rosa Gurí, tècnica del CERM.
Amb tot, hi ha elements que tenen una funció, com protegir un col·lector –és el cas del passeig de la Generalitat- o bé que són patrimoni històric de la ciutat –com la resclosa de les Adoberies-. En aquests casos, s'ha optat per a construir una rampa de flux ascendent que permet els moviments migratoris dels peixos.
Renaturalitzar les riberes
Un altre objectiu del projecte és la renaturalització de les riberes entorn de l'antiga fàbrica Genís i Rius, a Vic. En aquesta zona es preveu un perfilat del marge del Mèder i de la ribera esquerra, un fet que permetrà la recuperació de la forma natural del riu i de la vegetació, així com la reducció del risc d'inundabilitat aigua avall.
En aquest entorn es recuperarà la vegetació autòctona de ribera, que potenciarà la biodiversitat pròpia dels ambients fluvials i serà una nova zona verda de la qual podrà gaudir la ciutadania.
Al mateix temps, es preveu l'adaptació d'alguns dels sobreeixidors que hi ha al tram urbà amb l'objectiu de retenir els residus sòlids que arriben al riu quan sobreeixeix aigua del clavegueram en episodis de pluges intenses.
A la sortida d'alguns col·lectors també s'hi plantaran plantes amb capacitat bioremediadora per intentar millorar la qualitat de l'aigua que arriba al riu. "Així i tot, la qualitat de l'aigua, especialment al riu Mèder, continuarà sent un element a millorar amb vista al futur", apunta la regidora de Medi Ambient, Món Rural i Transició Energètica, Ester Coma.