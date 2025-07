UGT reclama més inspeccions i protocols actualitzats per evitar riscos laborals per calor

La Unió General de Treballadors (UGT) ha insistit en la necessitat que les empreses compleixin rigorosament els protocols de prevenció dels riscos laborals relacionats amb l’exposició a altes temperatures. A més, el sindicat ha reclamat a la Inspecció de Treball que augmenti el nombre d’inspectors per poder reforçar la supervisió i controlar millor que es respectin aquestes mesures. Aquesta petició s’ha posat de manifest en una jornada organitzada a Lleida adreçada als delegats de prevenció de riscos laborals de tot Catalunya, amb la finalitat de proporcionar-los eines pràctiques per detectar i gestionar els riscos associats a la calor.

Pel que fa al sector agrícola, que és un dels més exposats a aquests riscos, la secretària general de la UGT a les Terres de Lleida, Joana Mor, ha destacat que la immensa majoria dels empresaris lleidatans compleixen la normativa i ja planifiquen jornades laborals intensives durant les hores de menys calor per evitar que els treballadors hagin de suportar les temperatures més altes. Malgrat aquest compliment majoritari, Mor ha reivindicat que cal intensificar les inspeccions a les finques i camps, ja que, segons explica, tot i que el sector de la pagesia creu que ja està molt fiscalitzat, “hi ha casos aïllats que cal evitar”, com quan anys enrere es cobrava als temporers per l’aigua que necessitaven per beure.

La responsable sindical ha subratllat que en les campanyes de recollida de fruita pràcticament el 100% dels treballadors segueixen els protocols de prevenció, encara que sempre queden alguns casos puntuals. Aquesta atenció a la salut és essencial, ja que un cop de calor pot tenir conseqüències greus.

D’altra banda, Reyes Solaz, secretària nacional de la UGT de Catalunya i responsable de salut laboral, ha fet una crida a les empreses perquè actualitzin els protocols i els apliquin efectivament. Ha posat èmfasi en la importància de modificar els torns i horaris per protegir la salut dels treballadors, recordant que “la vida d’una persona està per damunt de tot”. Solaz també ha alertat sobre la precarietat laboral i com aquesta pot afectar la capacitat dels treballadors per detectar els primers símptomes d’un cop de calor, ja que “quan la contractació és precària, el treballador tendeix a esforçar-se més per no perdre la feina”, cosa que pot posar en risc la seva salut.

Per tal d’afrontar aquestes problemàtiques, la UGT està en converses amb el Departament de Treball de la Generalitat per posar en marxa a partir de setembre o octubre un cos de delegats de prevenció territorial. Aquest equip tindrà com a objectiu visitar unes 1.000 petites i mitjanes empreses que no disposen de representació sindical, per fomentar la cultura de la prevenció i millorar la seguretat laboral. La iniciativa comptaria amb la participació de vuit representants de la patronal Pimec i quatre per part dels sindicats UGT i CCOO, fruit d’un conveni plurianual amb l’administració. Tot i això, des de la UGT lamenten que Foment del Treball hagi vist aquesta proposta com una acció de “patrullatge” i control de les empreses.

Finalment, la jornada de Lleida ha estat la primera d’una sèrie organitzada per la UGT sota el títol Gestió del risc per calor en l’àmbit laboral: prevenció, protecció i acció, i s’han anunciat futures sessions a Tarragona, Girona, Badalona i probablement a Barcelona, amb l’objectiu de reforçar la prevenció dels riscos laborals a tot Catalunya.