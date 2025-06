La CUP i Fruita amb Justícia Social denuncien la mort d’un temporer a Fraga

La CUP i la plataforma Fruita amb Justícia Social han denunciat que la mort recent d’un treballador temporer a Fraga (Baix Cinca), presumptament a causa d’un cop de calor, no és un cas aïllat sinó una conseqüència directa d’un sistema agrícola que, segons afirmen, “prioritza els beneficis econòmics per damunt de la vida”. Les dues entitats exigeixen un canvi de model que posi al centre els drets laborals i les necessitats alimentàries del territori.

Segons Fruita amb Justícia Social, l’home —d’origen pakistanès i en situació irregular— treballava al camp en condicions extremes, exposat a altes temperatures, sense accés a punts d’aigua ni ombra. “Treballar així no és un accident ni una fatalitat, és violència estructural”, denuncien. L’home va ser deixat en estat crític davant el Centre de Salut de Fraga, on finalment va morir. La Guàrdia Civil va obrir una investigació i va detenir dues persones per haver allotjat prop de 200 treballadors en condicions insalubres en una nau de Candasnos.

La diputada de la CUP Laure Vega ha carregat contra les administracions públiques per, segons diu, “mirar cap a una altra banda” mentre se segueix permetent el treball en condicions “inhumanes” en plena campanya de la fruita. “La connivència institucional amb l’agroindústria no és només una omissió, és una responsabilitat directa”, ha afirmat.

Cada estiu, milers de treballadors arriben a les comarques del Segrià, el Baix Cinca i altres zones fructícoles del ponent català i aragonès per treballar en la collita de la fruita. Sovint ho fan sense contractes regularitzats, allotjats en espais precaris i exposats a situacions de risc, especialment durant episodis de calor extrema com els que s’han viscut aquest juny. Tot i les denúncies recurrents d’entitats socials, la realitat per a molts d’aquests treballadors no ha millorat de manera significativa en els darrers anys.

Des de Fruita amb Justícia Social reclamen l’establiment de protocols clars davant les onades de calor, l’accés garantit a allotjaments dignes i una vigilància més estricta de les condicions laborals a les finques agrícoles. També apunten a la necessitat de posar “límits” a un model d’agroindústria orientat exclusivament a l’exportació, i defensen una producció basada en la sobirania alimentària i el respecte als drets humans.

La mort d’aquest treballador, alerten, és un recordatori dolorós que la precarietat laboral i la vulneració de drets continua sent estructural al camp lleidatà i aragonès.