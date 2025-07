Polèmica per un comentari d’un meteoròleg de TV3 sobre la calor a Ponent

Un comentari fet durant la previsió del temps a TV3 ha generat polèmica a les xarxes socials. El meteoròleg de la cadena pública va afirmar que la calor d’aquest dimecres es quedaria “afortunadament” només a les comarques de Ponent, una expressió que ha estat interpretada per molts usuaris com un menyspreu cap a aquest territori.

Desenes de comentaris a les xarxes han expressat el seu malestar pel que consideren una falta de sensibilitat i un to poc respectuós cap a una part del país que sovint pateix les temperatures més extremes durant l’estiu. Diversos usuaris han reclamat una rectificació o, com a mínim, una aclariment per part del meteoròleg o de la cadena.

Alguns espectadors han defensat el professional, argumentant que l’expressió podria haver estat una manera informal de referir-se a l’intens episodi de calor, sense cap voluntat de menystenir la zona afectada.