Mollerussa aprova un pla de mobilitat sostenible amb 9,5 milions d’inversió en sis anys

L’Ajuntament de Mollerussa portarà aquest dijous al Ple el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que inclou 55 mesures repartides en vuit eixos d’actuació i una inversió prevista de 9,5 milions d’euros en un termini de sis anys. El document, elaborat per l’empresa MCrit a partir de l’any 2022, només ha rebut una al·legació, desestimada pel consistori en requerir una modificació del POUM.

Entre les propostes destacades hi ha l’ampliació de l’illa de vianants al centre de la ciutat, la transformació del traçat urbà de l'N-II en un eix cívic i la creació d’una xarxa de carrils bici de 10 quilòmetres que connecti centres educatius i equipaments. També s’estudiarà la viabilitat d’un servei de transport públic que uneixi Mollerussa amb els nuclis pròxims i el Parc de la Serra.

Segons l’alcalde, Marc Solsona, el pressupost del 2025 ja preveu actuacions inicials com la millora de la senyalització horitzontal, l’adequació de 132 passos de vianants i la primera fase del carril bici. El pla es defineix com un projecte “viu i participatiu” orientat a reduir l’ús del vehicle privat i promoure una mobilitat més saludable, segura i accessible. També es proposen actuacions sobre la xarxa de vehicle privat, com la reducció de velocitats o la reclamació del traspàs de titularitat de trams urbans a les administracions corresponents.

El document es pot consultar al web de l’Ajuntament, on també s’han recollit les aportacions del procés participatiu amb entitats i veïnat.

Tancament del pressupost del 2024 amb 2,2 milions d’euros de superàvit

El Ple també abordarà la liquidació del pressupost de 2024, que s’ha tancat amb un superàvit de 2,2 milions d’euros i un endeutament municipal inferior al 43%. Tot i que el termini legal per presentar-la acabava l’1 de març, l’informe s’ha registrat el 13 de juny. L’alcalde ha encarregat una anàlisi tècnica per determinar si aquesta demora pot tenir conseqüències en l’execució del pressupost actual.

El romanent de tresoreria ha estat de 641.000 euros, una xifra per sota de la previsió inicial, que superava el milió. Solsona ha demanat aclariments sobre diverses partides que han influït en aquest resultat, però ha destacat l’estabilitat financera de l’Ajuntament.