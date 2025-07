La Paeria inicia les sancions per circular sense permís a la Zona de Baixes Emissions de Lleida

La Paeria ha iniciat aquest dimarts 1 de juliol el règim sancionador per circular sense permís dins la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida. Tot i que la regulació es troba en vigor des de l’1 de gener, fins ara s’havia aplicat una moratòria per donar marge d’adaptació a la ciutadania. A partir d’ara, però, circular per aquest espai restringit amb un vehicle sense l’etiqueta ambiental corresponent pot comportar multes d’uns 200 euros.

Durant els mesos previs, l’Ajuntament ha rebut prop d’un centenar de sol·licituds d’exempció per poder accedir a la zona restringida. Bona part corresponen a persones amb mobilitat reduïda, rendes baixes o situacions específiques, com l’accés a centres sanitaris situats dins la ZBE. També se’n beneficien determinats vehicles d’emergència. A més, s’estableix una exempció per als vehicles sense etiqueta de persones empadronades a Lleida i que tributin al municipi. Segons la tinenta d’alcalde Cristina Morón, aquesta excepció s’ha inclòs per facilitar una transició progressiva, que permeti adaptar-se als canvis sense generar una afectació abrupta.

La ZBE de Lleida s’emmarca en el compliment de la normativa estatal, que obliga totes les ciutats de més de 50.000 habitants a establir mesures per reduir la contaminació derivada del trànsit rodat. En el cas de la capital del Segrià, la creació d’aquesta zona forma part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que té per objectiu promoure una ciutat més saludable i amb una millor qualitat de l’aire.

L’horari de restricció va de dilluns a divendres, de les set del matí a les vuit del vespre. Fora d’aquests horaris, l’accés és lliure. Tanmateix, per aquelles persones que no compleixin els requisits per accedir a la ZBE, s’ofereixen passis puntuals per accedir-hi de manera esporàdica. El límit anual és de 24 passis, però aquest 2025 es limita a 12, ja que el període sancionador comença a mig any.

Actualment, la ZBE ocupa aproximadament un 10% del nucli urbà i inclou el Centre Històric, la Rambla Ferran, l’avinguda Catalunya, la Rambla Aragó, Prat de la Riba i Príncep de Viana, entre d’altres. La previsió municipal és ampliar el seu abast l’any 2028 a barris com Noguerola, l’Escorxador i Humbert Torres, on els vehicles amb etiqueta B tampoc podran accedir-hi. L’any 2030, la mesura s’estendrà fins al barri de Cappont i a l’entorn de la LL-11. Les excepcions establertes es mantindran també en aquestes futures fases.

Segons Morón, tot i que aquest tipus de canvis poden generar incomoditats, es tracta d’una transformació necessària per avançar cap a una mobilitat més sostenible. “El que fem avui tindrà un impacte positiu en la salut i qualitat de vida dels lleidatans de demà”, ha afirmat.