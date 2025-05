ERC denuncia que l’ampliació de la zona blava a Lleida busca més ingressos i no mobilitat sostenible

Esquerra Republicana ha carregat contra l’anunci del govern municipal d’ampliar les zones d’aparcament regulat a Lleida. A partir de l’1 de juny, es preveu incorporar 358 places noves de zona blava i 40 més de zona vermella, una decisió que ha encès l’alarma al barri de Joc de la Bola, on la mesura afectarà la pràctica totalitat dels carrers.

La portaveu del grup, Jordina Freixanet, ha denunciat que l’ampliació no estava prevista al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat a l’octubre i acusa l’executiu local de "contradir-se i improvisar constantment". Per ERC, la iniciativa respon a un criteri recaptatori i no pas a una estratègia de ciutat.

“El govern actua sense planificació, ni ha reforçat el transport públic ni ha creat nous aparcaments dissuasius. Simplement es limita a pintar zones blaves i vermelles per recaptar més diners”, ha afirmat Freixanet. Segons la regidora, aquesta política no només no resol cap problema real, sinó que agreuja la desigualtat d’accés a l’espai públic i penalitza els veïns que no tenen alternatives al cotxe.

ERC reclama que es reverteixi l’ampliació anunciada, que es despleguin accions previstes al PMUS com la millora del transport públic i que es comenci a treballar en un mapa d’aparcaments perifèrics. També exigeix al govern que escolti els barris abans de prendre decisions que generen, diuen, més tensió i desconfiança.

“Cal una altra manera de governar i de pensar la mobilitat. Volem una Lleida més segura, accessible i planificada. Una Lleida per a tothom”, ha conclòs Freixanet.