Quatre gossos, atrapats dins un cotxe abandonat a la muntanya de Tor

Un veí de Tor, Pablo Moreno, ha alertat aquest dimarts al telèfon d’emergències 112 de la presència de quatre gossos lligats i tancats dins d’un vehicle abandonat a la muntanya de Tor, al Pallars Sobirà. Segons Moreno, els animals porten almenys tres dies en aquestes condicions i no deixen de bordar. Assegura també que el cotxe es troba dins la seva propietat.

Els gossos, apunta, serien de Josep Cases, veí de Sort i regidor a l’Ajuntament d’Alins per Candidatura de Progrés, vinculada al PSC. Aquest mateix any, l’Agència de Residus de Catalunya ja havia sancionat Cases per l’acumulació de vehicles i altres objectes a la mateixa muntanya, entre els quals hi hauria una excavadora, una moto de neu i fins i tot un camió de bombers en desús.

Aquest episodi s’afegeix a una problemàtica que ve de lluny. Fa un any, diversos veïns van denunciar la presència de cavalls sense control a la mateixa zona. L’Ajuntament d’Alins, amb el suport dels Mossos i dels Agents Rurals, en va acabar retirant una desena, malgrat que Cases va defensar que els animals no estaven abandonats i que comptaven amb menjar i bon estat de salut.