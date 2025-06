Dos detinguts per tràfic de cocaïna a Lleida en menys d’una setmana

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes a Lleida per tràfic de cocaïna en el marc d’un increment de les actuacions policials contra el narcotràfic a la ciutat. En menys d’una setmana, la policia ha confiscat prop de 325 grams de droga en dues operacions diferenciades.

La primera detenció va tenir lloc la setmana passada al passeig de Ronda, quan una patrulla no uniformada va observar un vehicle circulant sense llums i aturat al mig de la via. En identificar el conductor, de 54 anys, li van trobar dos embolcalls amb cocaïna —de 0,2 i 11 grams— i 690 euros en efectiu. En escorcollar el vehicle, van localitzar tres blocs de substància premsada que va donar positiu en cocaïna, amb un pes total de 132,8 grams i un valor estimat de 8.500 euros al mercat negre.

Uns dies més tard, aquest dimecres, la policia ha arrestat un altre home, de 28 anys, al carrer Vallcalent, just després que un comprador li adquirís una dosi. Durant la investigació, iniciada al maig, els agents havien documentat una dotzena de transaccions de droga des del domicili de l’home, situat al carrer Bisbe Messeguer, i també a la via pública o amb desplaçaments en vehicle. En el registre del pis, s’hi van intervenir 191 grams de cocaïna, un gram d’MDMA, 1.480 euros en metàl·lic i material per preparar dosis. El detingut, amb antecedents, passarà aquest divendres a disposició judicial.

Aquestes dues actuacions s’emmarquen en l’escalada de casos de tràfic de drogues detectats a la capital del Segrià, on els Mossos intensifiquen la pressió contra la distribució de substàncies estupefaents a petita escala.