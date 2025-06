Detingut a Lleida amb més de 130 grams de cocaïna al cotxe

Un home de 54 anys ha estat arrestat aquest dimarts pels Mossos d’Esquadra a Lleida per un presumpte delicte contra la salut pública. Els fets es van produir al passeig de Ronda, on una patrulla no uniformada va observar un vehicle que circulava sense llums i s’aturava enmig de la via, interferint en el trànsit.

En identificar el conductor, els agents li van localitzar dos embolcalls amb cocaïna –un de 0,2 grams i un altre d’11 grams– i 690 euros en bitllets petits. Durant l’escorcoll del cotxe, es van localitzar tres blocs d’una substància premsada que, un cop analitzada, també va donar positiu en cocaïna. En total, el pes ascendia a 132,8 grams, amb un valor estimat de 8.500 euros al mercat negre.