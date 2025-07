Un incendi calcina completament un pis de la Mariola

Un incendi s'ha declarat aquest dimarts al matí en un pis de la plaça de Barcelona del barri de la Mariola de Lleida. L'habitatge estava ubicat als blocs Joan Carles, al número 30, i el foc, que ha afectat completament el pis, per bé que no ha provocat danys personals greus. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís s’ha rebut a les 9:18 h i cap a les 10 del matí s’ha donat el foc per controlat.

Els ocupants del pis on s’ha originat l’incendi —un home, el seu fill i el seu gos— han pogut sortir pel seu propi peu abans que les flames es propaguessin. En paral·lel, dos adults i dos menors que es trobaven al pis superior s’han confinat al domicili i han estat evacuats pels Bombers amb l’ajuda d’una autoescala. Tots quatre han estat atesos al lloc dels fets pels serveis sanitaris per símptomes lleus d’inhalació de fum i, posteriorment, traslladats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per una avaluació mèdica més completa.

La resta dels residents de l’edifici han estat desallotjats de manera preventiva mentre es revisava l’estat estructural de l’immoble. Es preveu que puguin tornar als seus domicilis al llarg del dia d’avui. Els ocupants del pis sinistrat han estat atesos pels serveis socials municipals i han manifestat que es podrien allotjar provisionalment al pis d’un familiar.

L’incendi ha generat una gran columna de fum visible des de diversos punts del barri i ha causat força expectació entre el veïnat. Al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, serveis sanitaris i tècnics municipals, que han iniciat la revisió dels pisos afectats per garantir-ne la seguretat.