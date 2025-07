Troben morta a Sant Martí una de les joves promeses de l’art a Lleida

Una dona de 34 anys va ser trobada sense vida dilluns a la nit als afores de Sant Martí de Maldà, prop del cotxe i de la caseta on residia habitualment.

Segons han informat els Mossos d’Esquadra, tot i que la investigació continua en marxa, de moment no hi ha indicis que facin pensar en una mort violenta, ja que no es van observar lesions visibles. La causa exacta de la mort s’haurà de determinar a través de l’informe forense.

La dona, identificada com J. F. E., era alumna de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega, on havia començat a destacar pel seu talent artístic. Compaginava la seva vocació amb feines de suport, treballant en un establiment de restauració a Belianes i atenent una persona gran al mateix municipi on residia.

Des del consistori s’ha traslladat el condol a familiars i amistats de la víctima, alhora que s’ha demanat prudència a l’hora de compartir informacions no contrastades. L’alcalde, Gerard Balcells, ha reconegut que el succés ha colpit profundament la comunitat, generant una forta commoció entre els veïns del poble.