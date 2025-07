Mor el conductor d'un turisme en un accident a l’L-702 a Puigverd de Lleida (Segrià)

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 11,5 de l’L-702 a Puigverd de Lleida (Segrià), en sentit Artesa de Segre. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 19.46 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït la sortida de via d’un turisme. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle.

Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Altres víctimes a la carretera

Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima ja són 71 les persones que han mort a les carreteres catalanes durant aquest any. Aquesta setmana ja s'ha produït un accident a la N-340, a l’altura d’Alcanar, de dos agents dels Mossos d’Esquadra, de la patrulla de trànsit de les Terres de l’Ebre, que es dirigien a una emergència. Per sort, van resultar ferits de caràcter menys greu.

Un altre accident a l’AP-7 a Sant Celoni (Baix Montseny) va ocasionar sinistre total d'un conductor d’una furgoneta que va xocar amb un camió.