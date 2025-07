Nou morts a les carreteres de Lleida en el primer semestre de 2025

Les carreteres de la demarcació de Lleida han registrat un total de nou víctimes mortals durant els primers sis mesos d’aquest any, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra representa una disminució de tres defuncions respecte al mateix període de 2024, la qual cosa és una notícia positiva dins el context de sinistralitat viària a Catalunya.

D’aquestes nou víctimes, sis han mort a la comarca del Segrià, que és la zona més poblada i transitada de la demarcació. Les vies amb més incidències han estat la C-14, que connecta la capital amb zones interiors, l’autovia A-2 i l’AP-7, vies que suporten un volum de trànsit considerable i on s’han produït diverses col·lisions, tant frontals com accidents simples. Aquestes carreteres són, per tant, punts crítics que necessiten especial atenció per part de les autoritats i conductors.

Aquestes dades situen Lleida entre les demarcacions amb menor nombre de morts a la carretera, especialment si es compara amb zones com Barcelona o Tarragona, que han experimentat un increment en la sinistralitat durant els darrers mesos. En total, a tot Catalunya, s’han comptabilitzat 65 víctimes mortals en accidents de trànsit durant aquest primer semestre, amb una mitjana mensual d’aproximadament 10,8 morts. Tot i que la sinistralitat es manté en nivells alts, aquestes xifres evidencien un cert alentiment en l’augment de víctimes.

Pel que fa al perfil de les víctimes, el Servei Català de Trànsit destaca que un 45% corresponen a col·lectius vulnerables, com motoristes, vianants i ciclistes. A nivell global, s’han registrat 23 motoristes morts, 5 vianants i 3 ciclistes. Aquestes dades posen de manifest la necessitat d’adoptar mesures de seguretat específiques per a aquests usuaris, que sovint són els més exposats en cas d’accident i requereixen campanyes de sensibilització específiques.

Quant a les franges d’edat, la més afectada continua sent la de 55 a 64 anys, amb un total de 15 defuncions a Catalunya. No obstant això, també destaca la incidència entre joves menors de 35 anys, que representen un 36,2% del total de víctimes mortals. Aquesta dada posa en relleu la importància de la prevenció i l’educació viària adreçada a aquest col·lectiu més jove, que sovint és més vulnerable per factors com la inexperiència i la major propensió a conductes de risc.

Malgrat la reducció de morts a Lleida respecte a l’any anterior, les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la prudència i el respecte a les normes de circulació per evitar un repunt en els sinistres. El Servei Català de Trànsit recorda que factors com la velocitat inadequada, l’alcohol i les distraccions al volant continuen sent causes principals dels accidents i per això reclama un esforç col·lectiu per millorar la seguretat.

En aquest sentit, les campanyes de sensibilització i la presència policial a les carreteres són essencials per garantir la seguretat viària i protegir tant conductors com usuaris vulnerables, així com per conscienciar sobre els riscos que comporta no respectar les normes.