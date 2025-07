69 morts els primers sis mesos de l'any a les carreteres catalanes

Un total de 69 persones -5 homes i 14 dones- han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant el primer semestre del 2025. Així ho ha comunicat aquest dimarts el Servei Català de Trànsit, que també ha informat que durant els primers mesos de l'any hi ha hagut menys accidents amb víctimes que el 2024 (3.952 versus 3.961), però més víctimes totals (5.724 versus 5.670), així com una víctima mortal més. Si es comparen les xifres amb les del 2019, any de referència, la reducció és del 16% (82 víctimes mortals versus 69).

El mes de juny s'ha tancat amb 8 víctimes mortals (respecte a les 18 de l'any passat). Aquesta dada el converteix amb un dels mesos amb menys mortalitat per accident de trànsit, juntament amb el maig (9 morts). Així s'ha contingut l'elevada sinistralitat registrada al març (18 morts) i a l'abril (12 víctimes mortals).

Durant el primer semestre del 2025 hi ha hagut un increment dels morts entre els joves de menys de 35 anys. En concret, 25 de les 69 víctimes mortals són menors de 35 anys, el que representa el 36,2% de les víctimes mortals. En concret, hi ha hagut 12 morts de 15 a 24 anys, 12 més de 25 a 34 anys i també una de 0 a 14 anys. De la resta de franges, destaca sobretot la de 55 a 64 anys per ser la que acumula més víctimes mortals, amb 15.

El col·lectiu vulnerable representa prop del 45% de la mortalitat

Les víctimes de col·lectius vulnerables representen gairebé la meitat dels morts. De les 69 totals, 31 pertanyen a aquest col·lectiu, prop d'un 45%. En concret, 23 eren motoristes, cinc vianants i tres ciclistes. En el mateix període de l'any passat van ser 22 motoristes, quatre vianants i un ciclista.

El col·lectiu vulnerable amb més víctimes mortals són els motoristes, amb 23 víctimes. La resta de finats viatjaven en turisme (27), camió (6) i furgoneta (4).

Quant a la tipologia d'accidents, dels 65 sinistres mortals, 20 han estat accidents simples, 16 xocs frontals, 12 col·lisions laterals, 7 encalços i 5 atropellaments. En aquest sentit, s'han incrementat les col·lisions laterals (12 respecte de les 10 del primer semestre del 2024), els encalços (7 versus 3) i els atropellaments (5 per 4 del mateix període de l'any passat). S'han registrat 35 morts en dia feiner i 34 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu. Dins del cap de setmana, el dissabte acumula 12 víctimes mortals.

Pel que fa a les carreteres, l'AP-7 és la que acumula més morts, amb 9, seguida de la C-58, amb 6. A l'A-2 n’hi ha hagut 4, a la C-25, a la C-16 i a l'N-II, 3 a cadascuna, i a la C-14, la C-12, l'N-340, la C-62 i la GI-555 s'han registrat dues víctimes mortals a cadascuna.

Barcelona i Tarragona acumulen prop del 77% dels morts

Les demarcacions de Barcelona i Tarragona acumulen el 77% dels morts, ja que sumen 53 de les 69 totals. En el cas de Barcelona han estat 33 víctimes mortals, dues més que el 2024. A més, en aquesta demarcació han mort 14 dels 23 motoristes. En segon lloc, Tarragona ha acumulat 20 morts, tres més que en el mateix període del 2024.

A les carreteres de la demarcació de Lleida s'han registrat 9 víctimes mortals per accident de trànsit, tres menys que el 2024, i sis d'elles a la comarca del Segrià. A Girona, s'han produït set morts a les carretes, una menys que en el primer semestre del 2024.