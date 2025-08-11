La Festa del Serpent omplirà Manlleu de llegenda, foc i música aquest 14 d’agost

Cada 14 d’agost, Manlleu reviu una de les seves tradicions més arrelades: la Festa del Serpent. Inspirada en una llegenda popular com a fil conductor de tota la mostra, aquesta festa que mou tota la ciutat ha passat de generació en generació i s'ha convertit des del 2005 en una cita ineludible de l’estiu al territori.
Més de 400 persones voluntàries -entre actors, actrius, diables, músics i organitzadors- participen en la posada en escena de les diferents activitats que s'ofereixen al municipi, i que combinen espectacle, cultura popular i participació ciutadana. A la nit, només l’espectacle central del Serpent mobilitza més de 250 persones a escena.
La festa aglutina una afluència d'entre 12.000 i 15.000 visitants cada any, i es consolida com una de les festivitats amb més impacte local i comarcal, convertint Manlleu en un punt neuràlgic de la cultura popular catalana.
Activitats per a totes les edats
Les activitats comencen a les 10.30 h del matí amb una caminada popular fins al bosc de la Devesa, l'escenari mític on neix la llegenda. Allà es fa una lectura teatralitzada de la història del Serpent.
Si hi vas amb criatures i busques un espai on poder fer activitats familiars, has d'anar a la zona de l'Embarcador. Allà, els més petits podran fer tallers infantils o veure una representació de titelles. El moment àlgid arriba a la tarda, amb el Serpent dels Menuts, una versió pensada per a nens on participen més de 70 infants i joves.
Una nit de llegenda, foc i emoció
Quan es fa fosc, la màgia s’apodera de Manlleu. A partir de les 22 h, el Serpent surt del bosc, travessa el riu i recorre els carrers de la ciutat en un espectacle itinerant que combina teatre de carrer, música, foc i participació popular. Finalment, un cop s'arriba a la plaça Fra Bernadí, es representa la derrota de la bèstia i es dispara un castell de focs artificials.
La festa, però, no acaba aquí: tot seguit, podreu gaudir del concert gratuït del terrassenc Miki Núñez. I per acabar la jornada, arriba el Salt del Diamant, una representació teatral que comença a la plaça i acaba al carrer Enric Delaris, lloc d'inici dels diferents salts del diamant i acte que posa punt final a la celebració.
Més inclusiva i amb nova zona gastronòmica
En aquesta nova Festa del Serpent, Manlleu aposta decididament per la inclusivitat. Enguany, s’han habilitat espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i, a més, hi haurà un tram del recorregut on no hi haurà ni foc ni sorolls forts, perquè les persones amb hipersensibilitat sensorial també puguin gaudir de la festa.
D'altra banda, la zona de l’Embarcador comptarà per primer cop amb foodtrucks i parades gastronòmiques variades, que acompanyaran l’ambient festiu també a través del paladar.