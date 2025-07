Aquests són els agitadors ultres de Torre Pacheco, segons una denúncia

De ser un poble pràcticament desconegut a aparèixer a tots els mitjans. Torre Pacheco s'ha convertit en un camp de batalla on el racisme més violent ha tret el cap. Agitadors ultres, aliments per Vox, s'han aplegat en aquest municipi de Múrcia per fer el que han denominat com a "cacera a l'immigrant".

L'agressió de tres joves d'origen magrebí a un home quan passejava pel carrer ha desfermat una onada d'indignació, però que va més enllà del veïnat. Desenes d'homes corpulents, molts d'ells encaputxats, s'han presentat al barri on es concentra la majoria de població magrebina amb l'únic objectiu d'agredir-ne tants com puguin. Però, quins han estat els agitadors que han incentivat unes escenes mai vistes fins ara a l'Estat?

Per esclarir-ho i que assumeixin la seva responsabilitat, la plataforma cívica Acció Contra l'Odi ha presentat una denúncia que identifica 19 persones i organitzacions per incitació a la violència racista. El cas s'ha portat a la unitat de Delictes d'Odi de la Fiscalia General de l'Estat. Cal recordar que el líder de Vox a Múrcia, que apareix en aquesta llista, ja està sent investigat per declaracions que demanaven la deportació massiva d'immigrants.

La llista dels 19 agitadors ultres de Torre Pacheco

La denúncia es dirigeix tant a líders i militants de Vox, com a perfils teòricament externs que s'han dedicat a promoure missatges de violència:

Líders i militants de Vox

José Ángel Antelo Paredes : president del comitè executiu de Vox a la Regió de Múrcia i diputat a l'Assemblea de Múrcia.

: president del comitè executiu de Vox a la Regió de Múrcia i diputat a l'Assemblea de Múrcia. José Garré : regidor i portaveu del grup de Vox a l'Ajuntament de Torre Pacheco.

: regidor i portaveu del grup de Vox a l'Ajuntament de Torre Pacheco. Luis Gestoso : diputat de Vox al Congrés per Múrcia.

: diputat de Vox al Congrés per Múrcia. Pablo González Gasca : responsable de màrqueting digital de Vox i portaveu de Revuelta.

: responsable de màrqueting digital de Vox i portaveu de Revuelta. Javier Martínez Onsalo : militant de Vox a Múrcia.

: militant de Vox a Múrcia. Bertrand Ndongo : assessor i consultor de comunicació de Vox a l'Assemblea de Madrid.

: assessor i consultor de comunicació de Vox a l'Assemblea de Madrid. Javier Villamor : portaveu d'Hazte Oír.

: portaveu d'Hazte Oír. Arturo Villa: assessor de Vox al Parlamento Europeu.

Altres perfils vinculats a Vox

Bipartidismo Stream : vinculat directament a Vox a través del seu think tank Fundación Disenso.

: vinculat directament a Vox a través del seu think tank Fundación Disenso. EDA TV : braç mediàtic de Vox amb finançament directe del partit.

: braç mediàtic de Vox amb finançament directe del partit. Españabola : compte a les xarxes socials amb vincles ideològics amb Vox. Pau Ruiz González, assessor del grup de Vox al Parlament, ha estat idenfiticat com a gestor del compte.

: compte a les xarxes socials amb vincles ideològics amb Vox. Pau Ruiz González, assessor del grup de Vox al Parlament, ha estat idenfiticat com a gestor del compte. HerQles : pseudomitjà vinculat a cercles juvenils de Vox, com Revuelta.

: pseudomitjà vinculat a cercles juvenils de Vox, com Revuelta. Revuelta: col·lectiu juvenil extraoficial que actua com a organització satèl·lit de Vox per mobilitzar joves simpatitzants.

Agitadors ultres

Alberto Caliú : agitador neonazi.

: agitador neonazi. Daniel Esteve : líder de Desokupa.

: líder de Desokupa. Alvise Pérez : líder del partit S'ha Acabat la Festa.

: líder del partit S'ha Acabat la Festa. Vito Quiles : agitador ultra.

: agitador ultra. David Santos : agitador ultra.

: agitador ultra. Roberto Vaquero: president del partit Frente Obrero.

Què ha passat a Torre Pacheco?

El moviment "Cacera a Múrcia" que impulsaven totes aquestes persones, a més de perfils anònims en xarxes socials, es presentava com una mena de patrulla veïnal, però realment demana la implicació de moviments antiimmigració de tot l'Estat. Les crides de l'extrema dreta han estat eficaces per la seva facilitat de moure's per xarxes socials, però també pel caldo de cultiu que ja existeix a Torre Pacheco.

La immigració arribada havia treballat al camp, possiblement amb unes condicions laborals poc decents, però amb silenci. El problema ha succeït amb els immigrants de segona generació. Estudis vinculats a la sociologia entenen aquest concepte com els fills de pares estrangers nascuts a l'Estat o que van arribar abans dels dotze anys.

En el cas de Torre Pacheco són joves, alguns menors d'edat, però la majoria rondant la vintena d'edat, que es neguen a treballar al camp i que tampoc tenen els recursos per poder progressar a nivell formatiu. Ni estudien ni treballen. Alguns no parlen àrab i probablement mai han visitat el país dels pares, però tampoc se senten espanyols. Un còctel que acaba amb molts d'ells tirant-se a la mala vida.

Però el focus dels enfrontaments viscuts les últimes nits té poc a veure amb els veïns de Torre Pacheco. I és que ha estat l'extrema dreta qui ha alimentat una "cacera a l'immigrant", com els grups ultres ho han anomenat. Com no podia ser d'altra manera, els joves immigrants s'hi han tornat i han deixat hores i hores de batalles violentes. Per ara, 13 persones han estat detingudes, de les quals set són espanyoles i tres magrebines.