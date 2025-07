La Guàrdia Civil ha detingut a Mataró un dirigent del moviment supremacista xenòfob Deport Them Now UE, per un presumptament delicte d'incitació a l'odi després de difondre a través de les xarxes socials un comunicat que cridava a fer una "cacera" contra el col·lectiu magribí de Torre Pacheco (Múrcia).

Segons han informat fonts de l'Institut Armat, aquest dimarts efectius del cos han fet una entrada i escorcoll al domicili de l'arrestat, que està ubicat a la capital de maresme. Allà hi han localitzat dos ordinadors que ara s'hauran d'analitzar. El cos policial també ha tancat el canal de Telegram que el grup va utilitzar per difondre els missatges xenòfobs.

La Guàrdia Civil ha explicat que la setmana passada aquesta organització supremacista va publicar a xarxes socials un missatge que encoratjava greument a atacar persones d'origen magribí a la localitat murciana, fet que va motivar l'actuació de les forces de seguretat.

El cos policial manté obertes les indagacions per determinar si hi ha més implicats i aquesta investigació està coordinada amb el jutjat d'instrucció número 4 de San Javier (Múrcia). Compten amb la participació de la fiscalia delegada en matèria de delictes d'odi d'aquesta comunitat.

Què està passant a Torre Pacheco?

La població murciana de Torre Pacheco, de 40.000 habitants, era desconeguda fins fa uns dies. L'agressió de tres joves d'origen magrebí a un home de 68 anys per un "repte viral" ha aixecat una onada d'indignació, però ha escalat a uns nivells mai vistos d'aldarulls i violència gràcies a l'extrema dreta.

Vox -la Fiscalia de delictes d'odi ja investiga el seu líder a Múrcia per atiar els incidents-, altres formacions ultres, i els seus altaveus afins -des de mitjans ultres fins a pseudoperiodistes- han alimentat una "cacera a l'immigrant". Ho han fet amb persones vingudes de fora de Torre Pacheco que s'han sumat a altres del poble amb l'únic objectiu d'exercir violència gratuïta.

Han estat tres nits d'enfrontaments que han deixat ja tretze persones detingudes, igual que també ha passat amb els tres autors de l'agressió que ha fet esclatar el conflicte. Darrere dels fets, s'amaga, a més de la violència ultra i la seva impunitat, una nova realitat que encara no se sap gestionar: la dels immigrants de segona generació, joves nascuts a l'Estat, fills de migrants arribats fa entre dues i tres dècades per treballar al camp, i que no volen seguir l'exemple dels pares.