El temps d'aquest divendres 31 d'octubre de 2025: boires i cel enteranyinat

El temps d'aquest divendres 31 d'octubre estarà marcat pels núvols alts a la major part del país que, durant el matí, poden ser de més intensitat a diversos punts de la Catalunya Central i les Terres de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més, preveu bancs de boira lleugera durant el matí, en especial a les valls i fondalades de l'interior.
Durant el matí el cel estarà enteranyinat amb núvols alts a la major part del territori. Es tractarà de núvols mitjans que, durant la tarda, seran més abundants a l'oest del país. El cel del matí serà clar, en canvi, al Maresme, la Selva marítima, el Garraf, el Tarragonès, el Baix Penedès i les Terres de l'Ebre, on brillarà el sol. A la tarda els núvols alts persistiran a la totalitat del país, excepte a la Vall d'Aran, on les nuvolades seran de major intensitat. Malgrat tot, no es preveuen precipitacions.
Segons les dades del Meteocat, la temperatura mínima es mantindrà estable o serà lleugerament més baixa. En canvi, la temperatura màxima serà una mica més alta. En algunes zones de Ponent i de l'Altiplà Central les temperatures podrien arribar a pujar moderadament. Els valors màxims, segons les previsions, oscil·laran entre 20 i 24 graus.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima i es preveu arribar als 23 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 22 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 9 graus que pujarà fins als 20 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 23 °C segons la previsió.