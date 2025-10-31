El Ministeri de Cultura extingirà la Fundació Francisco Franco

El Ministeri de Cultura ha comunicat a la Fundació Francisco Franco l'acord per la seva extinció. Tal com informa el departament del govern espanyol, el ministre, Ernest Urtasun, ja ha signat el procediment d'acord amb la llei de memòria democràtica. Es tracta d'un pas previ al tancament de l'entitat franquista, fundada el 1976, i dedicada "primordialment" a la difusió de la "dimensió humana i política" del dictador, segons els seus estatuts. Cal remarcar que la llei del 2022 indica l'apologia del franquisme que enalteixi el cop d'estat i la dictadura, o enalteixi els seus dirigents són activitats "contràries a l'interès general". Correspon al Ministeri de Cultura instar l'extinció judicial de les fundacions on concorri aquesta causa.
Segons la llei de fundacions, el procediment previ a l'extinció judicial comença amb l'acord d'inici i la notificació a la fundació. Després té lloc el tràmit d'al·legacions de la fundació durant 10 dies hàbils i, tot seguit, comença el període de prova. Després arriba la proposta de resolució que es notifica a la fundació, i un nou tràmit d'al·legacions amb 10 dies hàbils més.
Tot seguit l'Advocacia de l'Estat elabora un informe, i posteriorment es resol l'acord per instar l'extinció judicial. Seguidament, es trasllada la resolució a l'Advocacia de l'Estat perquè ho tramiti a l'autoritat judicial. I se signa la resolució judicial que acorda l'extinció. Finalment, el darrer pas és la liquidació dels béns de la fundació en qüestió, que es destinen a una altra entitat sense ànim de lucre.
El Ministeri de Cultura ha anat seguint aquestes passes. I el 24 d'octubre Urtasun va signar l'acord d'inici del procediment previ a l'extinció judicial. D'acord amb la documentació recollida, es va elaborar l'acord d'inici del procediment. I, a la vista dels informes rebuts, es va apreciar la concurrència indiciària de la causa d'extinció prevista a la llei de memòria democràtica, que motiva, per tant, acordar l'inici del procediment. Finalment, s'ha notificat a la Fundació Francisco Franco aquest dimecres.
Reforma de la llei d'associacions
El ple del Congrés va aprovar el 10 d'abril, amb els vots de la majoria de la investidura, l'abstenció del PP i el 'no' de Vox la modificació de la llei d'associacions amb l'objectiu de dissoldre qualsevol entitat que enalteixi el franquisme o que menystingui i humiliï les víctimes del cop d'estat de 1936 i la posterior dictadura.
La llei vol barrar el pas a la Fundació Francisco Franco, que ja tenia un procés obert pel Ministeri de Cultura per a la seva dissolució i que podria buscar una via d'escapament convertint-se en associació. El text, impulsat pel PSOE, es va aprovar amb els vots de socialistes, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu, Podem i BNG. Vox hi va votar en contra, i PP i UPN es van abstenir.
La reforma que es va aprovar en comissió el passat 25 de març, busca impedir que la Fundació Franco esquivi el procés de dissolució iniciat pel ministre de Cultura, passant de ser una fundació a una associació.
El juny de 2024 Urtasun va anunciar l'inici del procediment per extingir la Fundació Franco en compliment de la llei de memòria democràtica. El ministeri va iniciar les actuacions prèvies per obtenir proves i elements que permetin dur el cas davant un jutge perquè dicti la dissolució.