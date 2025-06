El Congrés encarrila la dissolució de la Fundació Francisco Franco

El Congrés dels Diputats, de la mà del govern del PSOE i els seus socis, ha encarrilat aquest dijous la dissolució de la Fundació Francisco Franco. La cambra espanyola ha aprovat definitivament la reforma de la llei que regula el dret d'associació impulsada pels socialistes per poder dissoldre les entitats que facin apologia del franquisme i que humiliïn les víctimes. La norma afecta només les associacions, però facilita el camí per a dissoldre la fundació que exalta i difon la figura del dictador.

Els intents de dissolució de fundacions segueixen una altra via que depèn del Ministeri de Cultura i que el ministre, Ernest Urtasun, ja va iniciar fa un any. No obstant això, davant la possibilitat que la fundació intentés transformar-se en associació per a evitar la seva extinció, el PSOE va optar per impulsar, en paral·lel, la reforma de la llei d'associació que ha obtingut llum verda aquest dijous.

La reforma, que dona compliment a la disposició setena de la llei de memòria democràtica del 2022, s'ha aprovat malgrat que el PP havia intentat diluir-la amb esmenes gràcies a la seva majoria absoluta al Senat, i que només han obtingut el suport de Vox i d'UPN. El Senat, amb majoria popular, va canviar el nom de la llei i va suprimir l'apartat que parlava de la possibilitat de dissoldre associacions franquistes i va introduir esmenes per extingir les entitats que facin enaltiment del terrorisme.

Durant el debat parlamentari, els defensors de la reforma han acusat el PP d'intentar "blanquejar la dictadura com a ofrena a l'extrema dreta" de Vox, en paraules del socialista Raúl Díaz. El diputat d'ERC Francesc Marc Álvaro ha advertit els populars que, "entre Merkel o l'abisme, han optat per l'abisme".