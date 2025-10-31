Quin és l'origen de la Castanyada?

El 31 d'octubre és una data assenyalada a Catalunya: se celebra la Castanyada. Aquesta festa popular té el seu origen en el sistema de creences dels antics celtes. Avui dia, el centre de la festivitat són les castanyes, els moniatos i els panellets. Així com la figura de la Castanyera. Repassem la història de tot plegat.
Quin és el seu origen?
Tots Sants té l'origen en el sistema de creences dels antics celtes, i és en aquest marc on se situa també l'origen de la Castanyada, tot i que no es pot concretar gaire més. La interpretació popular hegemònica diu que la nit de Tots Sants es tocaven les campanes per recordar als fidels que calia resar per les ànimes dels morts fins a la matinada. Per aquest motiu, se'ls hi portava algunes de les viandes típiques d'aquella època de l'any; castanyes i moniatos. Aquests aplecs improvisats van anar arrelant a Catalunya fins al punt que la menja de castanyes es va establir com una tradició que va adquirir un nom, la Castanyada, i un símbol, la Castanyera.
Quan i per què se celebra la Castanyada?
La Castanyada se celebra la vigília de Tots Sants, la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre, tot i que en alguns indrets també l'endemà, el Dia dels Difunts. Amb tot, no es limita a una única jornada i dies abans, les escoles i els carrers ja s'omplen de castanyes, panellets i moniatos.
Què és la Castanyada?
Aquesta festivitat pròpia de Catalunya ha esdevingut un tret característic del país. Consisteix en la rebuda de la Castanyera, representada com una dona vella, vestida amb roba d'abrigar humil i un mocador al cap. En l'actualitat, els seus successors són els comerciants de castanyes que se situen als carrers d'arreu i venen paperines amb aquesta fruita.
Què es fa?
És habitual reunir-se amb la família o els amics per menjar castanyes torrades, moniatos calents i panellets, uns dolços típics fets amb ametlla, sucre i pinyons. També s’acostuma a beure moscatell o vi dolç. Moltes escoles fan activitats especials, com tallers de cuina o representacions de la Castanyera. La festa també serveix per celebrar l’arribada de la tardor.