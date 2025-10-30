Els millors plans per la Castanyada 2025 a Catalunya

Ja és aquí el cap de setmana de Tots Sants. Uns preferiran passar-lo de la manera més tradicional de totes, com ara fent panellets a casa o anant a comprar castanyes a la plaça del seu poble. D'altres se sumaran a l'arribada de Halloween a Catalunya i es vestiran de figures infernals per poder formar part de la nit més terrorífica de l'any. Sigueu de l'equip que sigueu, el que queda clar és que aquest cap de setmana serà especial i diferent per a tothom. Des de Nació us hem preparat un recull de les activitats més destacades a tots els racons del país.
La Castanyada a les comarques gironines
A la demarcació gironina, castanyada popular i nit de truc o tracte a Girona, ruta de la por a Cassà de la Selva o Castaween a Cornellà del Terri. I, a Ripoll, podeu gaudir del tradicional concert de Tots Sants organitzat per l'Agrupació Sardanista de Ripoll amb la col·laboració de la Cobla Orquestra Selvatana.
La Castanyada al Baix Montseny
En un dels llocs més especials de Catalunya, al Baix Montseny, per aquestes dates ofereixen una gran varietat de fires i activitats vinculades amb l'entorn natural i els productes de la comarca. La Festa de Tardor a Sant Esteve de Palautordera o la Fira de la Tardor d'Arbúcies són alguns dels que pots visitar per Tots Sants.
La Castanyada al Berguedà
Una de les propostes més consolidades del calendari al Berguedà és el cicle Triologia de la Mort a Berga, amb una oferta diversa per a divulgar el culte de la mort i la història que se'n desprèn. En altres municipis, aposten per accions entre la por i la tradició, pensant a fer gaudir els més menuts.
La Castanyada al Bages i el Moianès
A la Catalunya Central hi haurà diverses jornades festives i gastronòmiques per celebrar la festivitat, com ara la Castanyada al Mercat de Puigmercadal de Manresa, la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra o la Castanyada a Sant Fruitós amb Castaween final.
La Castanyada a Osona i el Lluçanès
A Osona i el Lluçanès, les dues celebracions conviuen amb harmonia. És el cas, per exemple, de Sant Julià de Vilatorta, on durant el vespre-nit del 31 d'octubre se celebren Les Cases de la Por i, al mateix temps, es desplega una castanyada popular a la plaça del poble.
La Castanyada a Ponent
A la demarcació de Ponent, Balaguer ho celebra amb la festa Castaween 2.0, el Laberint del Terror torna a la Granja Pifarré de Lleida amb El secret del monestir i Tàrrega ho celebra amb sopar popular, música i activitats per a tots els públics.
La Castanyada al Camp de Tarragona
A la demarcació del Camp de Tarragona, podeu visitar les parades de castanyes a Tarragona, la Festa Major d'Octubre a Salou o el Catllar Horror Fest, el primer parc familiar de terror de Catalunya.
La Castanyada a les Terres de l'Ebre
A la regió de les Terres de l'Ebre, podreu gaudir d'una tarda plena d’activitats per a tota la família a diversos punts de la zona: al Castaween de Tortosa, a la Halloweenada a Deltebre o a la Festa de la Castanyada a la Sénia.
La Castanyada en família
Finalment, si voleu gaudir d'aquests dies en família, teniu propostes de Castanyada i Halloween per a tots els gustos: bruixes, espantanens, el primer parc de terror familiar de Catalunya, castanyes, fira de carabasses i fins i tot una desfilada de catrines.