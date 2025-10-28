Els millors plans per a la Castanyada 2025 a Osona i el Lluçanès

La tardor és poesia pels sentits, paisatges tenyits de colors càlids i ataronjats, de boscos humits, olors que només podem ensumar durant aquesta època de l'any i, també, és temps de menjar els fruits que ens regala la natura, exclusivament, per aquestes dates.
Amb la tardor, també arriba la festivitat de Tots Sants i la festa de la Castanyada, una celebració molt nostrada que té lloc entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre.
La Castanyada és una festa popular amb més de tres segles d'història que se celebra arreu dels Països Catalans. El seu origen té vinculació amb una antiga celebració funerària pagana. A finals del segle XVIII, alguns banquets van adoptar el costum de fer un dinar de tardor com a símbol de comunió amb els difunts, on les castanyes i els panellets n'eren els protagonistes.
Qui també és protagonista indiscutible d'aquesta festivitat és la figura de la Castanyera, tradicionalment representada com una dona gran vestida amb robes humils.
Amb el pas dels anys, però, la globalització també ha provocat que tradicions d'altres regions del planeta relacionades amb aquestes dates arribin a casa nostra. Tant és així que, els darrers temps, el Halloween trepitja fort els carrers de pobles i ciutats catalanes.
A Osona i el Lluçanès, les dues celebracions conviuen amb harmonia. És el cas, per exemple, de Sant Julià de Vilatorta, on durant el vespre-nit del 31 d'octubre se celebren Les Cases de la Por i, al mateix temps, es desplega una castanyada popular a la plaça del poble.
A continuació, la redacció d'Osona.com ha preparat un recull de les activitats més destacades que s'han programat a les nostres comarques per celebrar la Castanyada 2025.
Vic: Castanyada Popular
Diverses entitats de Vic, entre les quals, els Geganters i grallers del carrer de la Riera, la Comissió de festes del carrer de la Riera o l'Ateneu Popular Independentista de Vic, organitzen una Castanyada Popular durant el vespre del 31 d'octubre a la plaça Gaudí. No hi faltaran les castanyes torrades i els moniatos, ni tampoc activitats infantils i música en directe amb Osona Soul Rebels i el concert de Jaç Voraç.
Manlleu: Castanyada Popular al Boira Baixa
A Manlleu, destaca la celebració de la Castanyada Popular del Casal Boira Baixa el 31 d'octubre, amb un sopar popular amb productes de temporada i música en directe amb DJ Up the Ra i el concert de versions amb Mixtus.
- Què? Castanyada popular al Boira Baixa
- Quan? 31 d'octubre
- On? Manlleu
- Més informació
Taradell: Castanyada i Túnel del Terror
El Taradell Jove organitza una Castanyada popular el divendres 31 d'octubre. Al jardí de Can Granada torraran castanyes per a tothom, mentre que, en paral·lel, desplegaran el Túnel del Terror, una activitat dirigida a joves a partir de 12 anys –els infants hauran d'anar acompanyats d'un adult en tot moment-.
- Què? Castanyada i Túnel del Terror
- Quan? 31 d'octubre
- On? Taradell
- Més informació
Sant Julià de Vilatorta: Cases de la Por i Castanyada popular
El 31 d'octubre, a partir de les 19:00 hores, Sant Julià de Vilatorta es transforma en un poble terrorífic amb les Cases de la Por. El veïnat del municipi engalana les seves cases i jardins amb motius que aterriran els visitants, que sortiran carregats de caramels i llaminadures.
En paral·lel, a la plaça Catalunya, hi tindrà lloc la Castanyada popular i, a partir de la mitjanit, es podrà moure l'esquelet al pavelló municipal amb la festa organitzada pels Tupinots.
- Què? Castanyada Popular i Cases de la Por
- Quan? 31 d'octubre
- On? Sant Julià de Vilatorta
- Més informació
Viladrau: Ball de Bruixes
Una de les celebracions més esperades -i multitudinàries- a Osona per la Castanyada i Tots Sants és el Ball de Bruixes de Viladrau, un dels pobles catalans on més bruixes es van ajusticiar. Aquest espectacle commemora, precisament, un dels episodis més tràgics de la història del poble: la persecució de les bruixes.
Gurb: V Castanyada
Gurb celebra la V Castanyada la tarda del 31 d'octubre amb diverses activitats per a tots els públics i conjuntament amb l'Associació del carrer Clàudia i el seu túnel del terror. Entre altres propostes, hi haurà un taller de maquillatge i un taller creatiu, a més de la tradicional venda de castanyes torrades per l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut de Gurb per a recollir diners pel viatge de final de curs.
Vilanova de Sau: Castanyada popular
Un any més, el 31 d'octubre a la nit, Vilanova de Sau celebra la Castanyada popular organitzada per l'Ajuntament i el veïnat del poble. La celebració consisteix en un sopar popular a la fresca on, per descomptat, no faltaran les castanyes i el bon ambient.
- Què? Castanyada popular
- Quan? 31 d'octubre
- On? Vilanova de Sau
- Més informació
La Torre d'Oristà: Festa de la Castaween
A la Torre d'Oristà, al Lluçanès, aposten per una fusió de tradicions Castanyada-Halloween donant lloc a la Castaween. La festa tindrà lloc l'1 de novembre, dia de Tots Sants, a partir de les 19 hores a la plaça de la Rectoria. Els assistents hauran de lluir disfresses terrorífiques i hi haurà túnel del terror, un taller infantil, música i, per descomptat, castanyes.
- Què? Festa de la Castaween
- Quan? 1 de novembre
- On? La Torre d'Oristà
- Més informació