El temps dels darrers mesos al Montseny afavoreix la temporada de la castanya de Viladrau

Enrere han quedat les temporades on les castanyes es feien pregar, sobretot a causa de la sequera històrica que ha patit Catalunya els darrers anys. Aquest 2025, el temps que ha fet al Montseny els últims mesos, plovent "quan tocava", fa preveure "una molt bona temporada" de la castanya de Viladrau, una de les varietats més preuades del país.
El responsable del Centre de Manipulació de la Castanya, Joaquim Solé, ha explicat a l'ACN que si l'any passat s'estava collint una mitjana de 25 quilos per persona i dia, enguany se n'estan collint al voltant dels 50 quilos. Solé es mostra optimista amb una temporada que s'ha avançat uns 10 dies, cosa que no s'esperaven, i confia que la collita es pugui mantenir de manera "sostinguda". De les 12 tones de castanya que es van comptabilitzar l'any passat, enguany es podria arribar a les 24 tones. S'estima que la castanya catalana representa el 2% del total del mercat, dominat per la castanya de Galícia.
Solé, ha explicat que enguany la temporada "no té res a veure amb la de l'any passat", quan el mal temps va espatllar-la. "Hi ha hagut unes molt bones condicions i el temps està estable", ha afegit Solé.
Sobre la qualitat del fruit del bosc, Solé assegura que és "excel·lent". "Té una brillantor especial i una hidratació molt alta, del 70%", ha explicat.
També assegura que el preu de la castanya es manté respecte dels anys anteriors. Varia segons la qualitat del producte i la mida, però un quilo de la castanya més econòmica s'està venent per 11 euros.
A la botiga que el Centre de Manipulació de la Castanya té a Viladrau hi tenen diversos productes elaborats amb castanya, tot i que Solé assegura que el producte "estrella" des de fa uns quants anys és la castanya torrada, molt més que la crua.
Robatoris de castanyes
Durant molt de temps, els caçadors furtius, organitzats o no, han estat un maldecap per als petits productors de castanya. Solé defensa que els productors locals fan una feina que va "molt més enllà" del moment puntual de la temporada, de gestió i de promoció del territori.
Aquesta tardor ja s'han donat alguns episodis de robatoris de castanyes, cap de greu, ha dit Solé. També episodis de famílies que van a Viladrau amb la idea que poden collir-hi castanyes, sense tenir en compte que es tracta d'una activitat econòmica en finques privades. Un altre perfil que està creixent últimament és el de les xarxes socials, "persones amb seguidors que venen aquí a fer-se la foto sota un castanyer i que diuen (als seguidors) que venint aquí podran collir castanyes", ha lamentat.
"La gent ha d'entendre que no pot anar a buscar castanyes, perquè la seva recollida està totalment prohibida", ha recordat Solé. És conscient que les finques són difícils de gestionar, però agraeix el suport de les administracions perquè es faci respectar la llei, i també ha posat en valor la feina dels caçadors. "Tots ens ajuden a no patir robatoris", ha dit.
Gestionar el territori per preservar els castanyers del Montseny
Els collidors de la castanya de Viladrau que es reparteixen per les diferents finques, se'ls reconeix ràpidament. Tots duen guants, galledes i sacs identificatius visibles a distància. A més, també duen la documentació a sobre que els identifica com a collidors. Solé ha explicat que enguany el nombre de collidors ha crescut i ja arriben a la quarantena. El responsable del centre explica que són gent de molts perfils professionals diferents que van a fer la temporada, alguns fins i tot es demanen excedències de les seves feines, ha explicat.
Joaquim Solé reivindica que per poder arribar a tenir castanyers productius i de qualitat calen molts mesos de feina i de fer gestió a la quinzena llarga de finques amb qui té acords per poder recollir la castanya i que van des de Viladrau mateix, fins a Arbúcies o Santa Coloma de Farners (la Selva). "Perquè tinguem castanya hi ha d'haver tota la gestió dels boscos, és el pilar", ha defensat Solé.
Des de fa més de 15 anys, Solé té entre cella i cella veure un Montseny "gestionat", que doni feina, que la gent compri les castanyes i que els propietaris donin valor als castanyers que tenen a les seves finques.
Celebrar la castanyada
Una de les novetats que ofereix el Centre de Manipulació de la Castanya enguany és la celebració d'una castanyada de manera més professionalitzada.
Els pròxims 31 d'octubre i 8 de novembre de 7 a 9 del vespre es torraran castanyes al costat del foc, es podran tastar diferents productes elaborats amb castanya, i també hi haurà contes i música per a tots els públics.
A Viladrau, la 30a edició de la Fira de la Castanya serà el 25 i el 26 d'octubre.