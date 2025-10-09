Restauren el Castanyer de les Nou Branques de Viladrau

El Castanyer de les Nou Branques de Viladrau recupera l'"esplendor" i torna a tenir la branca gran que va caure el març del 2024 i que va generar una "gran preocupació" en ser un arbre emblemàtic de 700 anys de vida.
Tècnics de l'empresa pública Forestal Catalana estan fent els treballs de restauració i, amb l'ajuda d'una grua, han enganxat de nou la branca i es faran quelcom semblant a un cosit a la soca per evitar que torni a caure: "Amb diferents actuacions volem intentar que l'arbre pugui viure 100, 200 o 300 anys més", detalla un dels tècnics, Josep Maria Valls.
Per a l'alcaldessa del poble, Margarida Feliu, "és molt important que es torni a aixecar com a símbol i també pels rebrots que van sortint de l'arbre, que dona vida a tot l'ecosistema del voltant".
El Castanyer de les Nou Branques és un dels arbres més emblemàtics del Parc Natural del Montseny i del municipi de Viladrau. És destí d'un dels itineraris més populars de senderisme de la zona i, alhora, un símbol de la localitat.
L'any passat va caure una part important de l'arbre i l'Ajuntament va encarregar un informe tècnic per poder preservar el castanyer i evitar noves incidències.
Aquesta setmana, tècnics de l'empresa pública Forestal Catalana estan duent a terme diferents treballs per preservar l'arbre. Josep Maria Valls, tècnic de projectes d'arbres monumentals de Forestal Catalana, detalla a l'ACN que les feines que estan fent tenen l'objectiu "d'estabilitzar" l'arbre i intentar que visqui molts anys més. A més, també es reforçarà la soca amb una mena de recosit amb passamans perquè "s'està obrint" i presenta diferents escletxes.
El deteriorament d'un arbre viu i molt longeu
Malgrat el seu nom, el Castanyer de les Nou Branques ja no conserva les nou branques, perquè dues d'elles es van esberlar per les fortes ventades de l'any 1987. La seva llarga edat, la sequera i algunes actuacions que es van fer fa uns quants anys a la zona han influït en el seu deteriorament.
Segons detalla Valls, amb el temps, aquest arbre va quedar totalment envoltat de bosc i fa uns quants anys els propietaris -l'arbre es troba en una finca privada- van fer una aclarida a la zona perquè arribés més llum a l'arbre i pogués créixer. Això, però, també va fer que tingués "menys protecció" dels arbres que tenia al voltant.
Segons els tècnics, no es pot parlar d'un sol factor. També s'hi sumen les sequeres i, molt especialment, la seva llarga edat: "Els arbres, amb els anys, cada cop tenen més problemes i és inevitable que passin coses d'aquestes". En aquest sentit, ho compara amb els éssers humans: "És com si l'arbre fos el nostre besavi, hi ha un moment que morirà. La vida se li acaba".
De moment, però, l'arbre continua rebrotant i s'han collit fruits per "reforçar la genètica" d'aquest exemplar a la zona amb nous plançons.
700 anys d'història
Es calcula que el castanyer té 700 anys d'història, tot i que els tècnics asseguren que és complicat donar una data exacta als arbres monumentals sense documentació històrica.
Diferents estudis apunten aquests set segles d'antiguitat i, tal com relata Valls, és un arbre que "ha sobreviscut a la Pesta Negra, al descobriment d'Amèrica, a la caça de bruixes i a la Inquisició de la zona de Viladrau, a la guerra dels Segadors, a la guerra de Successió i a la Guerra Civil espanyola". "És un arbre que forma part de la nostra història o nosaltres formem part de la seva", expressa.
El tècnic de Forestal Catalana diu que, moltes vegades, la ciutadania "té molta reverència davant de monuments arquitectònics o catedrals com la Sagrada Família" i no davant d'arbres monumentals com el de Viladrau que, "a part de ser antiquíssims, també són éssers vius". A Catalunya n'hi ha més de 200.
Un símbol d'identitat del poble
El Castanyer de les Nou Branques és un dels arbres més emblemàtics del Parc Natural del Montseny i del municipi de Viladrau. De fet, l'any 2012 va ser escollit per formar part del nou escut del poble. Els camins d'aquest bosc del Montseny són d'ús públic i l'arbre és un gran reclam turístic.
L'alcaldessa, Margarida Feliu, explica que el seu estat "preocupava molt" perquè és un arbre de "gran simbolisme". "Aquest arbre ha viscut molta història, forma part del nostre escut i quan fa més d'un any va caure una de les branques va ser molt dolorós", recorda Feliu. Per això, explica, van iniciar diferents tràmits per poder-lo protegir.
En un primer moment, es va declarar arbre d'interès local i, posteriorment, la Generalitat el va reconèixer com a obra monumental. Un fet que ha facilitat l'actuació d'aquests dies.
Els treballs s'estan fent quan falten pocs dies per la 30a edició de la Fira de la Castanya, que es farà el 25 i 26 d'octubre. "L'acte més important serà el dissabte al matí per explicar a la gent què s'hi ha fet i què s'hi continuarà fent; tots hem de ser el màxim de curosos perquè visqui molts més anys", ha afegit.