Activades les alertes per la dana Alice: com afectarà Catalunya?

Cap al final d'aquesta setmana seran notícia els aiguats que cauran a Catalunya, però en especial al País Valencià i Illes Balears, tant és així que l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja alertat a set comunitats autònomes.
Concretament, l'Aemet ho ha catalogat de dana i se l'ha anomenada Alice, just després que l'Agència acordés posar noms a les majors danes. Per aquesta s'esperen pluges intenses als Països Catalans, a Andalusia, Múrcia, Castella la Manxa i Aragó, i hi ha lat risc de creació d'inundacions, i l'amenaça perdurarà d'aquest dimecres nit fins diumenge.
Alertes a Catalunya
Tot i saber de manera general en quins territoris pot afectar, des de l'Aemet reconeixen que no es pot determinar de manera precisa i de manera local on afectarà la dana Alice en aquests moments. Tot i això, el Meteocat, sense alertar de cap dana, ha activat un avís de cara al dijous. L'alerta no és d'un alt grau de perillositat (1/6), però probablement s'anirà actualitzant a mesura que s'acostin les pertorbacions.
Durant el dia de dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre un avís que estarà vigent des de les 2 de la matinada del dijous fins a les 20 hores de la tarda del mateix dia. En aquest, de 00 h a 6 h es preveuen fortes pluges al con sud del país, concretament les comarques tenyides de groc són el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès. Un cop s'inicia la següent franja (6 h a 12 h) les comarques del Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme serà on hi hagi major risc.
Un cop s'iniciï el migdia, les tempestes s'aniran situant més al nord i al centre ocupant part del Garraf, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Barcelonès, Vallès Occidental, el Bages, el Maresme, el Moianès, el Vallès Oriental, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, fins a acabar desapareixent vora les 20 h. Així doncs, durant el dijous s'esperen pluges en una gran part del país i poden generar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.