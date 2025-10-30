Quatre plans per aquesta tardor al Montseny

S'apropen les festes de Tots Sants i arriba la castanyada i la tardor en la seva màxima esplendor. La natura presenta un aspecte especial i romàntic durant aquesta època de l'any, hi ha festes populars i és recomanable degustar aliments típics i licors de la nostra terra. Alhora, aquesta estació és un bon moment per escapar-se fora de la ciutat i descobrir els punts més emblemàtics del nostre país.
Un dels llocs més especials de Catalunya és el Montseny i els seus pobles que, per aquestes dates, ofereixen una gran varietat de fires i activitats vinculades amb l'entorn natural i els productes de la comarca. Perquè no se t'escapi res, a NacióBaixMontseny, fem un recull de quatre propostes imprescindibles per gaudir d'aquesta castanyada.
Festa de Tardor a Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve de Palautordera es convertirà en la seu d'una de les festes més esperades de l'any, la Festa de Tardor, del divendres 31 d'octubre al diumenge 2 de novembre. La cita, organitzada pels joves de la vila, que reuneix activitats vinculades al territori, amb la tradició popular i porta grups musicals alternatius. Enguany, el conjunt que encapçala el cartell és Germà Negre que es caracteritza per tenir un estil folk amb un aire clarament festiu i unes lletres divertides i, a vegades, picants.
El divendres 31 d'octubre a les 18 hores la festa començarà amb una castanyada popular a la plaça de la Vila acompanyada d'un assaig de castells a càrrec de la colla castellera del Baix Montseny. El dissabte també tindrà lloc un concurs de paelles, un túnel del terror i una marxa amb activitats pel centre de la vila.
Per tancar el cap de setmana, diumenge hi haurà una cercavila el matí de diumenge, una diada castellera i un dinar popular de fideuada. L'últim acte serà a les Escoles de Sant Esteve amb un espectacle pirotècnic.
Fira de la Tardor d'Arbúcies
Arbúcies es prepara per viure un cap de setmana carregat de propostes amb la celebració de la 41a Festa del Flabiol i la Fira de Tardor al Montseny, que ompliran el carrer Camprodon i la plaça de la Vila d’activitats, tallers i espectacles per a tots els públics. Durant 8 i el 9 de novembre, els visitants podran gaudir del mercat d’artesania de productes del Montseny i de tardor, la mostra d’oficis artesanals i la ja tradicional catifa de flors i elements naturals, elaborada per l’Associació de Catifaires d’Arbúcies.
El programa inclou tallers variats, com el de cistelleria, de feltre o cera d’abella. També hi haurà exhibicions de cuina, joieria i pintura, així com activitats familiars com els jocs gegants de fusta o els contes i cants al tipi. Alhora, hi haurà activitats per descobrir la natura com la ruta “A la tardor posa’t en marxa!”, una marxa nòrdica de deu quilòmetres amb tastet de bolets final. Podeu consultar tota la programació sencera a l'article Fira de Tardor d'Arbúcies 2025: programació i novetats.
Castanyer de les nou branques i Espai Montseny
Per als amants de les excursions és recomanable visitar el mític castanyer de les 9 branques, un arbre molt antic i que s'ha convertit en un monument imprescindible del poble de Viladrau. Per arribar-hi s'ha d'agafar un caminet entre rierols que permet als visitants descobrir els secrets i la calma del bosc del Montseny. El recorregut passa per algunes de les fonts més emblemàtiques de Viladrau i s'endinsa en boscos frescos i especialment bonics els mesos de tardor. Alhora, la ruta és una oportunitat per gaudir d'alguns dels paisatges més espectaculars del vessant nord del Matagalls.
Per als qui vulguin aprendre més de l'entorn, és bona idea visitar l'Espai Montseny de Viladrau, que permet entendre les llegendes i històries de la comarca. Està dedicat a l'imaginari local de bruixes i bandolers, i compta amb tecnologia multimèdia que ofereix una experiència immersiva amb projeccions de gran format.
Els salts de Riells
Les cascades de Riells són un conjunt de salts d'aigua que hi ha situats a les proximitats de l'ermita romànica de Sant Martí de Riells, on es pot deixar el cotxe. Per arribar-hi cal seguir un camí que ressegueix una riera i travessa una obertura a la roca, en forma de canyó. El corriol és força estret i, en alguns trams, cal grimpar per poder arribar a la zona de les cascades.
Es tracta, doncs, d'un itinerari que es pot fer en família, però que no és recomanable per a persones grans o per a nens molt petits. Moltes de les cascades desemboquen en gorgs, alguns, són de força profunditat i d'aigües gelades. L'abundant vegetació, els arbres i el so del riu fa que l'atmosfera sigui relaxant i un lloc ideal on desconnectar de la rutina i gaudir de la natura. Un cop acabada l'excursió, és recomanable baixar fins al poble de Breda i visitar el Monestir de Sant Salvador, el Museu Josep Aragay i l'església gòtica, coneguda com la catedral del Montseny.