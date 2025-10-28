Els millors plans per la Castanyada 2025 a Ponent

Balaguer celebra la Castanyada i Halloween amb la festa “Castaween 2.0”
L’Associació de Comerciants de l’Eix Urgell de Balaguer ha organitzat per a aquest divendres i dissabte una nova edició de la festa Castaween 2.0, una proposta que fusiona la tradició de la Castanyada amb l’esperit lúdic de Halloween. El president de l’entitat, Xavier Baldomà, va anunciar que la celebració comptarà amb la participació de les Castanyeres de l’Eix Urgell, interpretades per alumnes de l’Escola Vedruna, i amb un taller de decoració de carabasses dirigit per Ramon Mayals, de l’Escola d’Art, que es farà divendres d’11.00 a 13.00 hores. Durant els dos dies, els carrers s’ompliran d’activitats familiars i concursos de disfresses per a totes les edats.
El Laberint del Terror torna a la Granja Pifarré amb “El secret del monestir”
La Granja Pifarré, a Lleida, reobre aquest dissabte a la nit el seu emblemàtic Laberint del Terror, que enguany presenta una experiència teatralitzada amb el títol El secret del monestir. L’espectacle, produït per la companyia Bé de Butsènit, comptarà amb una vintena d’actors que convertiran el recorregut en una immersió plena de misteri, sorpreses i adrenalina. Paral·lelament, l’Ajuntament de Tàrrega ha anunciat un servei especial i gratuït de bus urbà per facilitar els desplaçaments al cementiri municipal amb motiu de Tots Sants.
Castanyada i Halloween s'agermanen a les Garrigues
es Garrigues es preparen per viure un cap de setmana ple de Castanyades i Halloweens amb activitats arreu de la comarca. A Les Borges Blanques, el CastaWin omplirà el Pavelló de l’Oli el 31 d’octubre amb la “Trinxera de la castanyera”, sopar popular i música de Trambòlikos i Artattack DJ. A La Manreana de Juneda, del 31 d’octubre al 2 de novembre, el CastaHalloween combinarà activitats familiars de dia i una experiència nocturna amb sopar, laberint i passatge infantil, amb opció d’allotjament.
També s’han programat festes tradicionals a Bovera, amb sopar de tardor i discoteca mòbil; i a Tarrés, amb una Castanyada popular al safareig i una ruta de Halloween pel poble. Els més petits de Castelldans gaudiran d’una tarda infantil amb contacontes, “truco o trato” i tallers de creació amb impressió 3D, mentre que Vinaixa viurà una nit de festa amb sopar i sessió musical de DJ Fiky.
La celebració continuarà a El Vilosell, que acollirà el Castahalloween amb karaoke, sopar i ambient terrorífic, i a La Pobla de Cérvoles, on hi haurà bingo, torrada i túnel del terror. La Granadella oferirà un sopar complet amb música en directe, i El Cogul combinarà tallers de panellets, cinema de terror i castanyada popular. A Castelldans (La Llar) es farà una ruta “truco o trato”, sopar i festa amb DJ, mentre que Bellaguarda proposa un sopar tradicional amb pica-pica, embotits, panellets i música per tancar la nit. Totes aquestes activitats reforcen l’esperit festiu i comunitari d’unes Garrigues que celebren la tardor entre castanyes, música i bon ambient.
Alpicat celebra la nit més terrorífica amb la Castanyada & Halloween 2025
Alpicat es prepara per viure una de les nits més esperades de l’any amb la Castanyada & Halloween 2025, que tindrà lloc el 31 d’octubre amb activitats per a totes les edats. A partir de les 18.00 h, tornarà el popular Recorregut de Cases Encantades, seguit a les 18.30 h de l’espectacle infantil “Uh! Quin Cangueli” a càrrec de Xip Xap, al carrer Lleida davant de La Unió, on també hi haurà servei de pintacares de 17.00 a 19.00 h. La nit continuarà amb el Passatge del Terror, obert de 19.30 h a 01.00 h a l’edifici de La Unió (entrada pel carrer Lleida), amb un preu d’entrada de 4 euros i accés per grups de deu persones segons ordre d’arribada. Una cita imprescindible per gaudir d’una nit plena de por, diversió i esperit de tardor.
Tàrrega celebra la Castanyada amb sopar popular, música i activitats per a tots els públics
Tàrrega viurà una Castanyada plena d’activitats el divendres 31 d’octubre, amb propostes per a grans i petits. La festa començarà a les 18.30 h amb La Mina de la Por al Laberint, una iniciativa de Lo Groguet de Tàrrega que transformarà el carrer Carme en una mina de carbó misteriosa, amb sessions familiars fins a les 20.30 h i un horari especial per als més valents fins a les 23.00 h.
A les 22.00 h, l’Espai MerCAT acollirà un sopar popular amb menú a preu assequible i opció vegana (entrepà, moniato, beguda i castanyes), amb reserva prèvia a la Botiga del Museu o en línia. La nit culminarà a les 24.00 h amb la Festa de la Kastanyada, on DJ Vacardat & DJ Nuncarguense faran ballar el públic amb els millors temes d’abans i d’ara. Paral·lelament, els membres de l’Agrupament Escolta vendran castanyes torrades a la plaça de les Nacions Sense Estat durant la tarda i els dies previs. Totes les activitats seran gratuïtes i obertes a tothom, excepte el sopar.