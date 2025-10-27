Lleida manté sis parades de castanyes per la Castanyada, la majoria impulsades per escoles

Lleida viurà aquesta Castanyada amb sis parades de castanyes autoritzades, la mateixa xifra que l’any passat, segons dades actualitzades del 17 d’octubre facilitades per l’Ajuntament. El consistori destaca que la majoria d’aquests punts de venda estan promoguts per estudiants i situats a les rodalies de centres educatius, una tradició que s’ha consolidat en els darrers anys.
De les sis parades previstes, quatre se situaran a prop d’escoles i instituts, ja que moltes sol·licituds provenen d’alumnes que aprofiten la festivitat per recaptar fons per a activitats escolars. L’Ajuntament no fixa un límit temporal per a les autoritzacions, de manera que encara podrien sumar-se noves parades en els pròxims dies, atès que sovint s’hi incorporen iniciatives a última hora.
A més d’aquests punts temporals, Lleida comptarà amb dues parades fixes més, consolidant així una presència estable d’aquestes instal·lacions. Després de la pandèmia, el 2022 va ser l’any amb més parades registrades, amb un total de vuit, una xifra que va marcar un petit rècord local.
Tot i que les grans ciutats catalanes —com Barcelona o Girona— han experimentat un fort creixement en el nombre de parades de castanyes, Lleida manté una activitat estable i amb caràcter comunitari, centrada sobretot en l’àmbit educatiu i solidari.