Afectacions de la jornada de vaga al Tram: els horaris

Aquest divendres, comença la vaga al Trambaix i el Trambesòs convocades pels sindicats UGT FESMC, CCOO i CGT. La primera jornada d'aturades és de 24 hores i ha començat aquest divendres 31 d'octubre a les 4 h de la matinada i acabarà a les 4 h del dissabte amb un màxim d'horari de pas de quatre de cada deu combois com a servei mínim.
Aquests seran del 40% a les hores punta del dia: entre les 6:30 i les 9:30 de les 16:00 fins a les 20:00. La resta de la jornada està fixat un 20% de serveis mínims. Els horaris de pas es poden consultar a la web Tram.cat o bé a l'app Tram Barcelona. Aquest és el primer dia dels cinc que hi ha convocats, també n'hi haurà els dilluns 10 i 17 de novembre i els divendres 21 i 28 del mateix mes.
Conflictes amb les negociacions
La vaga arriba després d'un any de negociacions sobre el conveni col·lectiu amb resultats que no satisfan els treballadors. En un comunicat, els representants dels treballadors asseguren que hi ha hagut reiterats intents de diàleg i demanen una "negociació real". A més, els sindicats acusen TRAM, l'empresa concessionària del servei en les sis línies existents, de mostrar-se "inflexible" i de proposar condicions laborals que suposen un “retrocés dels drets adquirits per la plantilla”.
També han demanat a l'empresa que reconsideri la seva posició en el diàleg i s'avingui a reprendre'l de manera efectiva per evitar un allargament innecessari del conflicte. Arran de la falta d'entesa entre treballadors i Tram, els sindicats han explicat que han optat per convocar aquestes mobilitzacions "com a eina legítima de pressió per assolir un acord just, equilibrat i que reflecteixin les reivindicacions del conjunt dels treballadors".
D'altra banda, els sindicats que formen el comitè d'empresa han explicat que tenen plena consciència sobre les possibles afectacions que poden suposar per als usuaris del transport i han demanat "comprensió i suport" davant aquestes reivindicacions que volen millorar les seves condicions laborals.