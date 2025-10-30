Els treballadors del metall tornen a tallar algunes carreteres aquest dijous al matí

Els treballadors del metall van iniciar la vaga aquest dimecres al matí per protestar contra el trencament de les negociacions amb la patronal per al nou conveni laboral. Aquest dijous, en el segon dia de vaga, de la mateixa manera que el primer dia, hi ha afectacions a les carreteres catalanes per manifestacions dels treballadors del sector. En concret, es troba tallada la sortida 609 de l'A-2 a Cornellà de Llobregat, la C-25 entre Sant Fruitós de Bages i Sallent, així com la sortida 140 d'aquesta via; i la BV-4511 també a Sant Fruitós de Bages.
Durant el primer dia va haver-hi afectacions a les carreteres: les manifestacions van tallar accessos a Barcelona, com la C-32 en el punt que connecta amb la B-20 a Cornellà de Llobregat en els dos sentits de la marxa i han provocat llargues cues durant l'hora punta.
El conflicte dels treballadors del metall
El president de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Jaume Roura, ha lamentat que tot i les propostes i els esforços de l'entitat patronal, finalment s'ha acudit a la vaga. "Ens han abocat al conflicte, amb una vaga que no és solució per a ningú, tot el contrari, genera perjudicis innecessaris per a treballadors i empreses", ha apuntat. A més, ha afegit que, segons ell, els sindicats han difós algunes imprecisions i que han faltat a la veritat sobre les negociacions. Tot i això, la patronal manté oberta la porta per arribar a un acord.
El principal conflicte de negociacions per al nou conveni és en matèria salarial. D'una banda, la patronal ofereix augmentar els sous un 3% aquest any, un 2,75% el 2026 i un 2,5% el 2027. D'altra banda, els sindicats reclamen que l'augment hauria de ser de 3,9% enguany, seguits d'un 3,6% l'any que ve i un 3,5% el 2027.
La patronal assenyala que les seves propostes haurien d'haver estat suficients per desconvocar la vaga perquè és una mesura equilibrada per a totes dues bandes. En canvi, la representació sindical veu intransigència en l'actitud de la UPM i reclama un conveni digne per als treballadors.