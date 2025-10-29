Catalunya vol captar 6.000 milions d’inversió estrangera i generar 45.000 llocs de treball en cinc anys, un 60% més

Catalunya es proposa captar 6.000 milions d’inversió estrangera fins al 2030, un increment del 60% dels recursos i dels llocs de treball generats, amb fins a 45.000 treballadors més en cinc anys. En un moment complex per al comerç global amb la irrupció dels aranzels dels Estats Units i l’auge del proteccionisme, l’executiu es proposa materialitzar 600 projectes d’inversió estrangera entre 2026 i 2030 i arribar a les 10.000 filials establertes a Catalunya. El president del Govern, Salvador Illa, ha assegurat en un acte aquest dimecres per presentar l'Estratègia de captació d'inversió estrangera 2026-2030 davant de membres del món empresarial i municipal que “Catalunya està oberta a rebre inversions estrangeres”.\r\n