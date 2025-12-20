El Molino anul·la activitats per problemes d'insonorització

El Molino, la mítica sala de concerts, ha hagut de suspendre part de la seva activitat a causa de deficiències en la insonorització de l’edifici, amb l’objectiu de reduir les molèsties al veïnat. Tal com ha avançat El Periódico i betevé, l’equipament no tancarà completament, però sí que haurà d'adaptar la seva programació per donar prioritat a propostes amb un menor impacte acústic.
Segons han informat, s’estan estudiant possibles solucions per corregir aquests problemes, tot i que, de moment, no s’han concretat ni els terminis ni les mesures que s’aplicaran. Aquesta situació suposa un nou despropòsit per a l’històric espai del Poble-sec, només un any després d’haver reprès l’activitat. El local, de titularitat municipal, va reobrir el novembre passat després d’una dècada tancat, sota la gestió de Barcelona Events Musicals.
El Molino aquests mesos ha ofert una gran varietat d'activitats culturals com concerts de jazz, flamenc i música electrònica. A més també s'han fet sessions nocturnes de DJ, espectacles d’humor i esdeveniments relacionats amb el menjar.
Aquest espai, inaugurat a finals del segle XIX, és un dels teatres amb més història de l'avinguda del Paral·lel. Es va reformar per primer cop a principis del segle XXI i, tradicionalment ha estat conegut per les aspes vermelles de la façana que s'il·luminen, els espectacles que es programen i l'oferta gastronòmica i de combinats. El local sempre ha estat considerat un lloc transgressor amb capacitat de crear llenguatges propis i allotjar propostes culturals de tota mena.