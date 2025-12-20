Quants diners em poden tocar si tinc la Grossa a la Loteria de Nadal

La loteria de Nadal és el sorteig més popular a tot l'Estat. Es tracta d'una tradició molt arrelada en la societat, que el dia 22 de desembre de cada any observa amb atenció com els nens de San Ildefonso canten números. Moltes persones compren butlletes de la loteria de Nadal amb l'esperança de guanyar un dels premis importants.
El premi més gran de la loteria de Nadal, de 400.000 euros per dècim, és la Grossa. Altres premis importants són el segon, el tercer i els quarts i cinquens. A banda, els compradors d'un número amb la mateixa terminació que la Grossa recuperen els diners, i hi ha una extensa llista de premis menors, que es coneix com a pedrea.
El premi d'un dècim de la Grossa
El premi més desitjat és, evidentment, el primer: 400.000 euros per cada dècim o, el que és el mateix, 20.000 per cada euro apostat. El segon premi està recompensat amb 125.000 euros, i el tercer amb 50.000 per dècim. En el sorteig extraordinari de Nadal, també hi ha dos quarts premis dotats amb 20.000 euros per dècim cada un, mentre en la cinquena categoria n'hi ha vuit més de 6.000 euros per dècim.
Què he de fer si em toca la Grossa?
Primer de tot, cal mantenir la calma. Els experts recomanen actuar amb discreció i donar la notícia només a la gent més pròxima. Els dècims premiats es poden cobrar el mateix dia del sorteig, a partir de les 18 hores. Si el premi és inferior a 2.000 euros es pot cobrar a qualsevol administració de loteria, però a partir dels 2.000 euros s'ha de portar el dècim a una entitat bancària autoritzada per Loteries i Apostes de l'Estat.
Quants diners del premi es queda Hisenda?
Hisenda aplica una retenció del 20% als premis a partir de 40.000 euros, mentre els inferiors n'estan exempts. D'aquesta manera, dels 400.000 euros d'un dècim de la Grossa, els guanyadors en rebran 328.000, mentre els 72.000 restants aniran a parar a Hisenda. Els agraciats amb el segon premi en rebran 108.000 dels 125.000 que toquen, i els del tercer veuran com els descompten 2.000 euros del premi, que és de 50.000.