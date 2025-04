Quantes hores aguanten sense llum els aliments a la nevera?

L’apagada elèctrica general d’aquest dilluns ha afectat molts equipaments electrònics i aparells de la llar, els quals han deixat de funcionar d’un moment a altre. Un dels electrodomèstics més importants de la casa és la nevera, la qual pot arribar a conservar els aliments durant hores sense que hi hagi subministrament elèctric. Però hi ha trucs per aconseguir allargar la vida dels productes.

El més important és mantenir la porta de la nevera o el congelador tancada. Això serà clau per poder allargar la vida dels productes el màxim temps possible, ja que ens ajudarà a mantenir la temperatura de l’interior de la nevera. Sense obrir la porta, els aliments poden arribar a mantenir la seva temperatura fins a quatre hores, segons l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

En el cas d’un congelador, pot mantenir la temperatura durant, aproximadament, 48 hores si està ple. En el cas que estigui mig buit, la durada es redueix a la meitat, fins a les 24 hores.

Les bosses de gel també poden ser bones aliades en cas d’apagades energètiques. Si tenim l’opció de comprar bosses o blocs de gel i col·locar-los dins la nevera, això ens ajudarà molt a mantenir la temperatura. Amb 20 kg de gel sec es pot mantenir fred un congelador de 500 litres durant dos dues.

Què fer quan torna l’electricitat?

Un cop el tall elèctric s’hagi solucionat, es recomana col·locar un termòmetre dins la nevera per comprovar que la temperatura ha tornat a la normalitat. Si el congelador indica 4 graus o menys, vol dir que els aliments han estat ben conservats durant l’estona que no hi ha hagut llum i es poden consumir sense problemes.

En cas de no tenir un termòmetre, es recomana comprovar un per un els paquets o aliments i constatar que encara tenen trossets de gel o es troben a una temperatura inferior a quatre graus. En general, els aliments refrigerats es conserven fins a 4 hores en un tall de llum si la porta de l’electrodomèstic s’ha mantingut tancada.

Segons l’Agència, cal llençar carn, pollastre, peix, ous, llet o formatge fresc que hagi estat a una temperatura superior a 4 graus durant dues hores o més.