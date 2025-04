Apagada elèctrica massiva al sud d'Europa

Apagada elèctrica massiva sense precedents al sud d'Europa. El conjunt de l'estat espanyol, Portugal, Andorra, Itàlia i zones properes estan patint des de dos quarts d'una d'aquest migda una caiguda general de les xarxes de llum i telecomuniacions. La llum dels edificis ha deixat de funcionar, els semàfors de la ciutat no funcionen, les línies de metro han quedat aturades i la preocupació ha envaït les grans ciutats.

L'apagada, que en el cas de Catalunya està sent també molt general, afecta bàsicament el subministrament elèctric i també el de telefonia. Tot i això, part de les xarxes de 5G per als mòbils funcionen amb certa normalitat. L'apagada, segons les primeres informacions, no afecta ni les illes Balears ni les Canàries.

Segons el 3Cat, Endesa assegurat desconèixer els motius pels quals s'ha produït el tall i treballen amb Red Eléctrica per restablir la connexió.

Estacions de metro sense llum per l'apagada elèctrica a Barcelona

L'apagada elèctrica està deixant escenes d'alteració quotidiana molt significatives. A Barcelona, per exemple, el servei de metro ha quedat afectat amb parades sense electricitat que es poden apreciar des del mateix vestíbul. Ni les màquines d'accés funcionen. Els usuaris, frustrats, esperen que passi ràpid, sense cap mena de comunicació, mentre encara s'imaginen situacions pitjors. "No em vull imaginar els que s'hagin quedat tancats a un túnel amb el metro", reflexiona el Jose, un veí de Nou Barris que passava per davant de l'estació de Via Júlia (L4) del metro, informa David Cobo.

Llistat de principals incidències per l'apagada