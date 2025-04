El Govern garanteix que els nens podran quedar-se a l'escola fins que les famílies puguin recollir-los

Catalunya, en situació d'alerta per l'apagada elèctrica massiva. El Govern ha activat el comitè de crisi per abordar la situació i ha fet una crida a la "tranquil·litat". La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els infants es podran quedar a l'escola fins que la família els pugui anar a recollir. També ha demanat estalviar bateria dels telèfons mòbils i dispositius elèctrics, i evitar aquells desplaçaments que no siguin estrictament necessaris.

Ara com ara, s'ha doblat el nombre d'agents de Mossos per fer front a la situació extraordinària i des del Departament de Territori també es treballa en qüestions de mobilitat i de transport públic, fortament afectat per la "situació zero peninsular". En la compareixença, sense preguntes, Parlon ha dit que encara no se saben les causes de l'apagada i que els equips tècnics treballen per recuperar el servei "com més aviat millor". Des del Govern s'ha fet una crida, també, a informar-se pels canals oficials.

Els governs espanyol i català han reunit els respectius comitès de crisi. Pedro Sánchez ha convocat el consell de seguretat nacional i s'ha desplaçat d'urgència al centre de control de Red Eléctrica amb la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, per saber l'estat de la qüestió. Des de la Moncloa treballen per saber l'origen i l'abast de l'afectació. El comitè integra, a banda del president i Aagesen, la vicepresidenta María Jesús Montero i el ministre de Transports, Óscar Puente.

Illa, que ha suspès tota l'agenda, també ha activat un gabinet de crisi per analitzar l'estat de la qüestió. L'integren els consellers de la Presidència, Albert Dalmau; de Territori, Sílvia Paneque; d'Interior, Núria Parlon: de Salut, Olga Pané; d'Empresa, Miquel Sàmper i d'Educació, Esther Niubó. També els secretaris del govern, els secretaris de Telecomunicacions i Governs Locals, els Mossos, Protecció Civil, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el SEM i Endesa. L'apagada, que en el cas de Catalunya, afecta bàsicament el subministrament elèctric i també el de telefonia. Tot i això, part de les xarxes de 5G per als mòbils funcionen amb certa normalitat.