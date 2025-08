El temps d'aquest dimecres 6 d'agost: treva transitòria de la calorada

Treva fugaç. Durant la jornada de dimecres les temperatures baixaran lleugerament. Serà tan sols un miratge perquè a partir de dijous tornaran a pujar i es mantindran a l'alça. També hi haurà ruixats puntuals a la tarda i algunes nuvolades.

Al matí, el cel estarà assolellat i hi haurà núvols mitjans a la meitat sud. La temperatura màxima serà lleugerament més baixa arreu. En concret, els termòmetres recularan entre 2 i 3 graus i faràn que enlloc del país s'assoleixin valors extrems, malgrat que en cap cas disminuirà la sensació de calor. A la tarda, el cel estarà serè tot i l'aparició d'alguns núvols d'evolució diürna al Pirineu o Prepirineu. No es descarta algun ruixat feble i minso al Pirineu occidental.

Els termòmetres remuntaran a partir de dijous. De moment, l'avís per calor se circumscriu al Segrià i el Pla d'Urgell. Però el pitjor d'aquesta calorada serà la persistència: les temperatures entre 4 i 6 graus per sobre la mitjana es mantindran fins al dimecres o dijous de la següent setmana. En funció de si s'acosta més o menys la massa africana d'aire càlid, es determinarà si acaba tractant-se o no d'una onada de calor.

Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 35 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.