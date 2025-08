Canvis al 012: amplia l'horari i estarà operatiu els caps de setmana a partir del 2026

El Govern ampliarà l'horari del telèfon d'atenció ciutadana 012 i estarà operatiu també els caps de setmana a partir del gener de 2026. Així ho ha anunciat en una entrevista a l'ACN el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en què ha defensat la necessitat d'oferir el servei de manera “ininterrompuda”. "Fem un pas important perquè costa d'entendre que fins ara el 012 no funcionés en caps de setmana. Hi ha moltes persones que per motius laborals o per estudis necessiten aquesta franja per a fer tràmits", ha remarcat.

Així doncs, a partir de l'any que ve el 012 atendrà els dissabtes i diumenges no festius de les nou del matí a les vuit del vespre. La licitació per ampliar el servei tindrà un pressupost d'uns 16,78 milions d'euros.

Dalmau ha assegurat que aquesta ampliació permetrà "millorar" l'atenció ciutadana i ha concretat que forma part del paquet de mesures que l'executiu està portant a terme en el marc de la reforma de l'Administració Pública. Així, ha afegit que el 012 és un servei "molt ben valorat pels catalans" i que calia ampliar l'horari per fer-lo més accessible i eficaç.

El conseller de la Presidència ha explicat que fins ara el Govern destinava una partida d'uns 8 milions d'euros al servei i que l'incrementarà fins als 16,78 per a poder cobrir la franja del cap de setmana. També ha concretat que el procés de licitació pública per adjudicar l'empresa que gestionarà el nou servei s'obrirà durant les pròximes setmanes.

La contractació serà per al 2026 – prorrogable a un any més – i inclourà la cobertura del cap de setmana i "més millores qualitatives i funcionals" per adaptar el servei a les necessitats del nou model d'atenció ciutadana, com ara la incorporació d'agents digitals.

El 012, que és el telèfon d'informació general de la Generalitat, ofereix suport en tràmits administratius i pagament d'impostos, així com informació sobre serveis públics com educació, habitatge, mobilitat o cultura, entre d'altres. El servei és gratuït des de juliol de 2024 i compta amb uns 300 agents.

Oficines d'Atenció Ciutadana

A part de reforçar el 012, el Govern està treballant per desplegar una xarxa d'Oficines d'Atenció Ciutadana que arribi a totes les vegueries. També pretén posar en marxa cinc vehicles que a partir del primer trimestre de 2026 faran d'oficina mòbil i cobriran més de 80 municipis i zones rurals.