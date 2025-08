Rescaten cinc tortugues lleopard que es venien il·legalment per Internet

Els Mossos han enxampat aquest dimecres un home per vendre, il·legalment per Internet, cinc exemplars de tortugues lleopard nounades sense ser criador autoritzat ni disposar de cap certificat per a la cria d'aquestes tortugues. L'home feia la venda a través de diversos portals digitals que han sigut identificats i intervinguts per la policia.

La unitat de Medi Ambient ha detectat aquesta venda i l'han denunciat administrativament. Després, la unitat especialitzada dels Mossos han intervingut els animals i els han traslladat a un centre especialitzat.

Els especialistes de la unitat de Medi Ambient s'encarreguen de la investigació de delictes mediambientals, de la protecció de la flora i la fauna, de la presa de mostres de substàncies contaminants o perjudicials per al medi ambient o les persones, d'entre altres.

Una espècie controlada

La tortuga lleopard és una espècie originària de la sabana africana, per la qual cosa està acostumada a habitar en zones àrides. És la quarta espècie de tortuga més gran del món i la segona més gran d'Àfrica, de fet, els exemplars adults poden arribar fins als 60 centímetres.

La closca és alta i en forma de cúpula i es caracteritza per tindre un color groguenc amb taques de color negre. És la tortuga de major distribució a l'Àfrica del Sud, ja que és una espècie forta i fàcil de criar, necessita grans quantitats d'aliments i un gran espai.

La seva venda està prohibida entre particulars sense disposar de l’autorització administrativa necessària i, segons la Llei de benestar animal, no es poden vendre tortugues sense ser el criador autoritzat.