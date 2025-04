Sánchez no descarta cap hipòtesi sobre l'apagada i reclama un ús «responsable» dels mòbils

Catalunya comença a recuperar l'electricitat després de l'apagada general, però la normalitat encara trigarà hores a tornar. El Govern ha activat un gabinet de crisi per gestionar la situació, amb afectes en tots els àmbits, i ha demanat mantenir la calma, limitar la mobilitat i estalviar bateria del mòbil. També el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reunit el consell de seguretat nacional per abordar la crisi, que ha afectat sobretot la península Ibèrica. Se'n desconeix l'origen, però el govern espanyol "no descarta cap hipòtesi".

En una compareixença aquest dilluns a la tarda, Sánchez ha demanat reduir al mínim els desplaçaments, seguir la informació oficial i no difondre ni fer cas d'"informacions de procedència dubtosa". "Aquestes crisis faciliten les mentides", ha afirmat el president espanyol. També ha fet una crida a un ús "responsable" del telèfon mòbil. "Passarem unes hores crítiques fins a recuperar totalment l'electricitat; cal fer trucades breus i utilitzar el 112 només quan sigui necessari", ha dit. Hi ha comunicació fluida amb els grups parlamentaris, la Unió Europea i l'OTAN. "Comptem amb mecanismes per afrontar aquestes situacions", ha garantit.

El president espanyol ha detallat que hi ha hagut una interrupció generalitzada del subministrament elèctric a la península Ibèrica i part del sud de França, cosa que ha provocat una crisi d'electricitat. Tres territoris de l'Estat han demanat el nivell tres d'emergència i el govern espanyol s'encarregarà de la gestió. "Estem treballant per determinar les causes i solucionar el problema", ha explicat el president espanyol. El subministrament s'ha restablert en territoris del nord i del sud gràcies a França i el Marroc. També s'han reactivat les centrals hidroelèctriques, cosa que hi hauria de permetre recuperar el subministrament arreu de l'Estat "aviat".

No se sap què ha passat, i per això Sánchez ha demanat "no especular". "No descartem cap hipòtesi, però hem de centrar-nos a tornar l'electricitat a les llars", ha explicat. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han ampliat la seva presència, però no hi ha problemes de seguretat, segons el president espanyol. Els hospitals funcionen gràcies als generadors, que tenen llarga autonomia, i es fa servei a domicili a les persones amb necessitats especials. El trànsit aeri s'ha reduit un 20%, però no presenta problemes. I el tràfic aeroportuari funciona amb normalitat. El trànsit ferroviari sí que està aturar. Mitjana i Llarga distància no es recuperarà aquest dilluns i es treballa per recuperar Rodalies com més aviat millor. També hi ha hagut efectes en els caixers automàtics.

"Som conscients de la gravetat del que està passant i de l'angoixa en milers de llars", ha dit Sánchez. Però ha garantit que el govern treballarà per saber la causa del tall d'electricitat i s'ha conjurat a treballar per recuperar com més aviat millor la normalitat.

Catalunya, al 26% a la tarda

El Govern ha activat el comitè de crisi per abordar la situació i ha fet una crida a la "tranquil·litat". A les 18h de la tarda, la recuperació del servei se situava al 26%, segons ha explicat la consellera Núria Parlon en una compareixença, la segona, sense preguntes. La consellera ha fet una crida a reduir al màxim la mobilitat i a estalviar bateria del telèfon mòbil a l'espera de recuperar l'electricitat. "Alguns municipis ja estan recuperant la normalitat", ha explicat. El metro es va recuperant i, mentrestant, el Govern ha reforçat la flota d'autobusos. Els hospitals també funcionen amb normalitat. Per ara, tampoc hi ha incidents ni problemes de seguretat.