Arriba la primera edició de La Castanyada del Cabró Rock aquest cap de setmana a Montmeló

La primera edició de La Castanyada del Cabro Rock se celebrarà aquest cap de setmana, els pròxims 31 d'octubre i 1 de novembre, a l'espai Can Guitet de Montmeló. En la seva edició inaugural ha presentat un cartell de luxe que, després de cinc anys d'història a Vic, el festival referent en l'escena de música catalana ha exhaurit gairebé la totalitat de les seves 30.000 entrades.
Bandes com ara Oques Grasses, The Tyets, Figa Flawas, Mushka, Julieta, Els Pets, La Fúmiga, Ginestà, Buhos i fins a un total de vint formacions passaran per l'escenari de La Castanyada durant els dos dies de concerts. Així, l'organització estrena un segon festival que promet anar més enllà i convertir-se en "La gran diada de la cultura catalana". A més, l'esdeveniment comptarà també amb activitats típiques de la cultura del país.
Grans actuacions esperades
Tot i que el cartell compta amb actuacions de bandes i artistes de primeríssim nivell, Oques Grasses aclaparen la gran atenció del públic amb l'últim concert de la seva gira CODA. Els osonencs van presentar el seu àlbum Fruit del Deliri l'abril del 2024 i aquest cap de setmana donaran punt final a la gira. Una gira que ha estat focus de múltiples especulacions sobre el final de la banda catalana, però, ara per ara, Oques Grasses no ha confirmat si serà el seu últim concert.
Per continuar amb els plats forts del festival, cal fer referència al retorn de la banda Teràpia de Shock deu anys després d'inactivitat als escenaris. La banda de la Garrotxa ha anunciat que torna a l'escena per fer una única gira benèfica el 2026. La banda creadora d'autèntics himnes com Sense tu destinaran tots els beneficis a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil.
Més que un festival de música
El lema, "La gran diada de la cultura catalana", que presenta La Castanyada del Cabró Rock no fa referència només al panorama musical, l'organització ha preparat múltiples activitats amb l'objectiu de reivindicar la cultura catalana amb la col·laboració d'entitats culturals d'arreu del país. Es podrà gaudir de diverses activitats com:
- Ball de gegants amb la Colla Gegantera de Montmeló
- Pilars i castells amb els Castellers de Mollet.
- Ball de Gitanes amb les Gitanes de Montmeló
- Ball de sardanes amb el Grup Sardanista Riallera i la Cobla Contemporània.
A més, l'esdeveniment tindrà un espai dedicat només a la gastronomia dolça de temporada. Productes com les castanyes, els panellets o els moniatos són alguns dels més tradicionals que es consumeixen a la tardor i s'en podrà fer un tast durant el festival. Aquesta zona comptarà amb la col·laboració de Lluc Crusellas, el xocolater osonenc vigent campió del World Chocolate Masters, a més de pastisseria tradicional seleccionada per ell mateix.
Per acabar d'arrodonir la festa, l'organització inclourà dins del recinte del festival diverses atraccions tematitzades en clau catalana, com un burro català mecànic, un calçot giratori o un túnel del terror decorat especialment per a l’ocasió. El festival fa mesos que va exhaurir els abonaments per als dos dies i les entrades per al dissabte. Ara mateix, només queden les últimes entrades per divendres que es poden adquirir a la seva web.