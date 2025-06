El grup de música Teràpia de Shock torna als escenaris aquest 2025 i farà una gira solidària durant el 2026. El grup de la Garrotxa i emblema del rock català, que va fer-se popular per la mítica cançó de la sèrie d'Albert Espinosa Polseres Vermelles, Sense Tu, farà el seu concert de retorn a La Castanyada del Cabró Rock que se celebrarà a Montmeló (Vallès Oriental) el 31 d’octubre i 1 de novembre de 2025.

El grup garrotxí vol celebrar una doble commemoració: el desè aniversari del seu comiat -l’any 2016- i els vint anys del seu naixement -l’any 2006-. És per això que han preparat una gira de retorn durant l'any 2026 amb diversos concerts als principals festivals del país. Es tracta d’una gira única i exclusiva de només un any i ho farà amb les seves cançons de sempre.

Cançons com Sense Tu, Compta amb mi, És la nostra història o 20 minuts d’espera formaran part d'aquests concerts per rememorar i celebrar el 20è aniversari de la banda. Cançons renovades i amb una sonoritat que busca mantenir l’essència del rock, però acostar-se als estils i corrents musicals d’avui en dia.

Gira solidària

Des dels seus inicis, Teràpia de Shock ha estat una banda compromesa amb les causes solidàries. Des del seu naixement com a grup, ha col·laborat amb desenes d’iniciatives socials i per aquest motiu la gira del 20è aniversari serà solidari, ja que tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Fundació Albert Bosch per a impulsar la recerca en càncer infantil de l’Hospital Vall d’Hebron.

Uns concerts que també comptaran amb el suport de la Fundació Barça a través del programa Polseres Blaugrana, el qual té l’objectiu de millorar el benestar emocional d’infants i adolescents amb llargues estades a centres hospitalaris i potenciar teràpies innovadores al tractament mèdic convencional.

Teràpia de Shock, en context

Teràpia de Shock va néixer l'any 2006 a les Preses (Garrotxa). Formada per quatre amics de tota la vida, que aleshores tenien entre 13 i 16 anys, van posar en comú el seu amor per la música per compondre les primeres cançons i tot seguit la primera maqueta. És en aquell moment quan va començar una trajectòria de deu anys on va ser un dels grups del panorama musical català del moment.

Van fer una maqueta autoproduïda (Teràpia de Shock 2007) i cinc àlbums: Escapa’t amb mi (RGB, 2008), Tota la nit (RGB, 2010), Que mai no pari (Música Global, 2013), 100.000 històries (RGB, 2015) i 10 anys (RGB, 2016).

Tot i que la seva explosió se situa en una època sense xarxes socials aconsegueixen connectar amb el públic com poques vegades s’ha vist i es crea un fenomen fan únic. El grup aconsegueix que la cançó Sense Tu es converteixi en un himne d’una generació i sigui el primer videoclip en català a superar el milió de visites a YouTube.



El grup es va acomiadar dels escenaris l'any 2016 amb un concert al Teatre Principal d’Olot. No obstant això, després de deu anys inactius, Teràpia de Shock registra 100.000 oients i gairebé 200.000 reproduccions mensuals a Spotify.