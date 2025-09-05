Un camió-teatre farà parada al Vallès Oriental aquest octubre

Un camió-teatre amb un escenari desplegable amb recursos escenogràfics, sistemes de so i llum farà parada al Vallès Oriental, en concret al municipi de Martorelles. Aquest vehicle farà arribar espectacles professionals d’arts escèniques a municipis catalans sense infraestructura teatral estable. Aquest setembre el projecte farà una prova pilot a deu municipis de menys de 5.000 habitants entre els quals també hi ha Camprodon, Les Masies de Voltregà, la Pobla de Lillet , Els Pallaresos, Linyola, Besalú, Casserres, Santa Bàrbara i Sant Julià de Vilatorta.
L'objectiu d'aquesta iniciativa, anomenada Les Arts en marxa, és oferir una exhibició itinerant que impulsa la productora Anexa que busca, així, respondre als buits d’accés a la cultura escènica en els pobles petits de Catalunya. L’espai escènic, autosuficient, permet programar en espais singulars sense necessitat de muntatges complexos. Amb una logística eficient i un marcat esperit d’accessibilitat, Les Arts en marxa vol obrir nous espais de trobada entre creadors i públics, i afavorir el diàleg entre territori i creació.
El responsable de la productora Anexa, Toni Albaladejo, ha explicat que malgrat que Catalunya tingui "molt bon teatre", cada cop s’allunya més dels seus orígens, que provenen del "teatre de poble". La iniciativa d'Albaladejo és portar els espectacles de "màxima qualitat" que es poden veure a Barcelona als pobles petits. “Hem d’arribar al poble més lluny possible que no tingui teatre, perquè si a ells els agrada demanaran que això tiri endavant”, sentencia el responsable d’Anexa.
Les Arts en Marxa comença al setembre
L’espectacle serà Òpera per tutti, una peça híbrida entre l’humor i l’òpera clàssica dirigida per Edu Pericas, que ha girat amb èxit a sales barcelonines i que ha estat concebuda per captar nous públics. Amb quatre cantants en escena, s'interpreten un total de divuit àrees operístiques. La cantant Anabelén Gómez explica que pel públic és una obra “divertida” i que gaudeix.
Albaladejo avança, però, que la iniciativa es repetirà en altres edicions i es buscarà portar altres disciplines artístiques, com la dansa contemporània, propostes de circ, teatre documental i formats pensats per a adolescents. La gira arrenca l’11 de setembre a Guissona (Segarra), coincidint amb la Diada, i continua el 19 de setembre a Camprodon (Ripollès).
Ja a l’octubre, el calendari s’intensifica: el 4 d’octubre farà parada a Les Masies de Voltregà (Osona), l’11 d’octubre a la Pobla de Lillet (Berguedà), i el 12 d’octubre a Els Pallaresos (Tarragonès). El 15 d’octubre, l’actuació arribarà a Linyola (Pla d'Urgell), i el 17 d’octubre a Besalú (Garrotxa). El 18 d’octubre es preveu una cita a Casserres (Berguedà). El tram final de la gira portarà l’espectacle a Santa Bàrbara (Montsià) el 21 d’octubre, a Sant Julià de Vilatorta (Osona) el 25 d’octubre i, finalment, a Martorelles (Vallès Oriental) el 26 d’octubre.