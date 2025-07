Berta Arcos és la jove que representarà Granollers en la Conferència Internacional de Joves per la Pau

Berta Arcos és la jove seleccionada per representar Granollers en la Conferència Internacional de Joves per la Pau, que serà a Hiroshima de l’1 al 9 d’agost d’enguany. Aquesta iniciativa s’emmarca en el compromís del municipi amb la xarxa internacional Mayors for Peace. Amb l'alcaldessa Alba Barnusell com a vicepresidenta de la xarxa internacional i presidenta de la xarxa europea i catalana, Granollers forma part de l'executiva mundial del projecte.

Què és la Conferència Internacional de Joves per la Pau?

Aquesta assemblea reuneix joves d’arreu del món per reflexionar sobre els bombardejos atòmics de 1945, escoltar els testimonis de supervivents, així com treballar conjuntament per promoure una pau mundial duradora. Es tracta d'una oportunitat perquè els participants puguin adquirir experiències enriquidores alhora que estableixen vincles amb joves d’altres països.

El programa de treball inclou tallers, conferències, visites a espais memorials i activitats per fer una immersió en la cultura japonesa, com classes de cuina i una estada amb una família. Els joves també tindran l’ocasió de participar en els actes de commemoració del 80è aniversari del bombardeig atòmic d’Hiroshima.

La cinquena persona que representarà Granollers a Hiroshima

Després de ser seleccionada en la convocatòria d’enguany, a la qual s'havien presentat vuit joves, la granollerina Berta Arcos és la cinquena persona que representarà Granollers a Hiroshima. Des de l’any 2015, quatre joves de la ciutat ja han participat en els intercanvis internacionals celebrats en el marc de la xarxa Mayors for Peace: Marçal Itarte (2015), Roger Pallarès (2017), Núria Sala (2018) i Marc Grau (2019).

Berta ha estudiat batxillerat a l’Escola Municipal de Treball i actualment cursa el grau en Història de l’Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per anar a la Conferència, comptarà amb una beca de Mayors for Peace que li permetrà cobrir les despeses del viatge, allotjament, dietes i participació en les activitats del programa de la conferència.