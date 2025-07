El Meteocat actualitza l'avís de perill per fortes pluges: mig Catalunya, en alerta

La pluja del cap de setmana es nega a marxar i obligarà el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a mantenir els avisos de perill, com a mínim, fins dimecres al matí. La nova actualització ha ampliat les comarques afectades i ja són 16 les que experimentaran forts ruixats que superaran els 20 mil·límetres en 30 minuts.

Concretament, les alertes afectaran el quadrant nord-est i la costa central i Daurada. Als primers ruixats al Baix Empordà, la Selva i el Gironès del matí d'aquest dilluns se li sumaran els de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Vallès Oriental i el Maresme durant el migdia i la tarda.

I ja cap a la vesprada, la pluja anirà baixant fins al Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, on descarregarà amb força també durant la nit i la matinada. Per tot plegat, convé mantenir les precaucions i seguir els consells de Protecció Civil, que inclouen principalment evitar zones inundables i reduir els desplaçaments en la mesura del possible durant els moments de més pluja. També tenir cura a l'hora de fer activitats a l'aire lliure.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡️ Dl. 08:00 h a dc. 08:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts ➡️ Grau de perill màx: 🟡 1/6



⏲️Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/vLFBRRNHFU — Meteocat (@meteocat) July 7, 2025

Les tempestes frenen la caiguda dels embassaments

A l'estiu, és habitual que es redueixin les reserves als embassaments, ja que s'ajunten tots els factors per fer caure el nivell de l'aigua. Augmenta el consum de tots els sectors -agrícola, residencial, industrial i també turístic-, les precipitacions es restringeixen molt i la calor augmenta l'evaporació.

Si bé, les tempestes del cap de setmana han aconseguit frenar una caiguda que era força accentuada i estabilitzar el sistema Ter-Llobregat al voltant del 79%. El punt més alt el van marcar just fa un mes -el 7 de juny- amb 510,63 hm3 (83,4%). Aquesta setmana, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, acumulen 484,63 hm3, equivalent al 79,2% de la seva capacitat total.

Protecció Civil tanca l'alerta del Pla Inuncat

Tot i l'ampliació dels avisos de perill del Meteocat, Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dilluns al matí l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) activat durant el cap de setmana per l'episodi de pluges. Aquestes han superat en molts casos els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i l'episodi ha estat especialment intens a les comarques de la Catalunya Central i les de Girona, amb alguns registres destacats, com els 45,8/lm2 en 30 minuts a Angles i els 41,9 a Artés. El 112 ha rebut 358 trucades des de diumenge al migdia i els Bombers van atendre 169 avisos durant la jornada.