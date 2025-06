Berta García, una de les millors notes de la selectivitat: «És important estudiar però també descansar»

La Berta García, de Vilanova del Vallès, ha estat una de les tres persones del país que ha tret un 9,9 a les proves d'accés a la universitat. Aquesta xifra és la nota més alta de Catalunya en una selectivitat que enguany estrenava nou model d'examen i incorporava novetats respecte a anys anteriors.

En el primer avançament de dades del Departament s'apunta que el 94,97% dels estudiants ha superat la prova d'accés a la universitat segons els resultats globals inicials que corresponen a la fase d'accés, abans coneguda com la part general. La nota mitjana dels estudiants catalana ha estat de 6,44 i la nota mitjana d'accés a la universitat és de 7,181.

La Berta anava a l'Institut de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) i ha superat amb excel·lència la selectivitat, una fita que ha pogut saber el matí d'aquest 25 de juny, quan li ha trucat el seu pare per fer-li saber. "Estic de vacances a Menorca i m'ha trucat el meu pare per explicar-m'ho", ha explicat a NacióGranollers. La Berta està passant el Sant Joan a Ciutadella amb les seves amigues i ha rebut la notícia amb molta alegria. "Al principi no m'ho creia i de mica en mica ho he anat assimilant", declara.

L'estudiant assegura que va sortir dels exàmens amb "bona sensació", però que, malgrat tot, no s'imaginava un resultat tan brillant. "Hi havia coses de les quals no estava segura, però no m'esperava treure la millor nota de Catalunya", explica la jove que l'any que ve cursarà enginyeria Biomèdica. En concret, ha explicat que li interessen els dispositius biomèdics. "M'agraden els rellotges intel·ligents, els sensors, els marcapassos", ha detallat.

La Berta ha tret deus a la majoria dels exàmens de la selectivitat excepte al de català en què ha tret un 9,5. "Totes les assignatures a l'institut m'han anat molt bé, però les que més m'han entusiasmat han estat les de ciències: mates, física, biologia...", explica.

Un consell

La Berta es defineix a si mateixa com una persona disciplinada, però ha recordat que l'estudi, perquè sigui eficient, cal combinar-lo amb els descansos. "Cal planificar l'estudi, portar les assignatures al dia i tenir moments de desconnexió", ha declarat. En aquesta línia, ha assegurat que relaxar-se és clau en els moments de més tensió. "A vegades arriba un moment que el cap ja no pot més i s'ha de reposar", diu.

La nota l'ha agafat per sorpresa i encara no té al cap com ho celebrarà. "Suposo que faré un àpat en família i, després, la resta de l'estiu tocarà descansar", afirma. En qualsevol cas, però, la celebració per a la Berta ja ha començat aquests dies amb el Jaleo, la festa i els cavalls.