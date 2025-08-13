Inscripcions obertes pels paradistes per la Fira Europea del Formatge de Ripoll

Com cada any, l'Ajuntament de Ripoll obre les inscripcions per als paradistes que vulguin participar en la fira artesana de la Fira Europea del Formatge de Ripoll, que se celebrarà el 27 i 28 de setembre del 2025. El període d'inscripció és fins a l’1 de setembre (inclòs) com a data màxima.
Com inscriure's?
Si tens una botiga d'aliments artesans o ets paradista pots inscriure't per participar en la Fira i vendre els teus productes artesanals. Només has d'omplir el formulari d'inscripció que apareix al web de l'Ajuntament de Ripoll i registrar-la a l’apartat de tràmits i gestions del web, o bé de manera presencial a les dependències municipals.
Tot i això, hi ha algunes condicions establertes per l’Ajuntament per participar que són les que guiaran la selecció de les parades artesanals. Es valoraran especialment les sol·licituds relacionades amb productes artesans i alimentaris vinculats al món del formatge, com làctics, embotits o altres derivats de la ramaderia. Les parades dedicades exclusivament a la venda de formatge no seran acceptades, ja que aquestes ja estan assignades a l’espai específic de la Fira del Formatge.
A més, és important saber que les mides màximes de les parades seran de 3×3, en cas de ser superior, caldrà consultar prèviament els preus. L’Ajuntament no proporcionarà carpes ni altres materials per a les parades, així que els paradistes hauran de tindre en compte que cal dur material propi per instal·lar la parada.
Tot i això, l’Ajuntament sí que proporcionarà un subministrament elèctric limitat d’1 kW per parada. En cas de necessitat de més potència, els paradistes hauran de comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament. Per un consum superior a 5 kW, no garantim el subministrament elèctric.
Drets i responsabilitats dels paradistes
Els paradistes seran responsables de garantir que els seus productes compleixin amb les normatives de seguretat alimentària i higiene establertes per les autoritats sanitàries. En cas contrari, l’Ajuntament podrà excloure qualsevol paradista que no compleixi amb aquestes condicions.
La Fira Europea del Formatge
En aquesta Fira que se celebra cada any a Ripoll assisteix molta gent i molt diversa, ja que, a més les inscripcions dels paradistes acullen botigues europees de productes artesans que arriben a Ripoll per vendre els seus aliments.
Durant els dies 27 i 28 de setembre hi podreu trobar venda i degustació de formatges directa del productor al consumidor, vermut formatger, tastos maridats i guiats, fira artesana, activitats per a la mainada i moltes més sorpreses que encara no se saben per què no s'ha publicat la programació oficial de la Fira.