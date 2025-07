El Govern ha aprovat una inversió de 708.000 euros per la millora i l’optimització energètica del Centre de Tecnificació Esportiva l'Avellaneda, del Ripollès. La iniciativa, finançada pels fons europeus Next Generation, compta amb una inversió total d’uns 3 milions d’euros i també servirà per fer actuacions a dos centres més de Catalunya: el de les Terres de l'Ebre i el de la Seu d’Urgell.

Concretament, el centre especialitzat en bicicleta de muntanya del Ripollès rebrà un ajut de 708.150 euros que s’utilitzaran per instal·lar una xarxa de calor alimentada per biomassa i millorar de l’envolupant de l’edifici per optimitzar-ne l’eficiència energètica i l’accessibilitat.

Les inversions formen part de l’estratègia per modernitzar les infraestructures esportives de la Xarxa de Centres de Tecnificació de Catalunya.